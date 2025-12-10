Críticas a la alcaldesa de La Coruña por el desastre del mercadillo navideño: "Lo que te llega por AliExpress"

Cada vez es más común que los ayuntamientos de las ciudades españolas pongan en marcha iniciativas con las que promocionar el municipio en la campaña de Navidad. Este es el caso de los parques temáticos, como los que encontramos en Torrejón de Ardoz o Móstoles, o de las luces con las que, en ciudades como Vigo, se engalanan las calles. Pero también sucede con los mercadillos navideños inspirados en los que son ya tradición en países de Centroeuropa.

En este sentido, la última ciudad en sumarse a esta moda fue el Ayuntamiento de La Coruña, que tenía la intención de ofrecer a sus vecinos y a los visitantes su propio "poblado navideño". Sin embargo, el resultado final no ha sido el que los vecinos esperaban. De hecho, incluso la oposición ha denunciado públicamente el estado de este mercadillo y ha criticado que la alcaldesa socialista de la ciudad, Inés Rey, no haya cumplido con las expectativas generadas.

Mercadillo navideño cutre

El mercadillo navideño de La Coruña, que su alcaldesa había promocionado como un auténtico "poblado navideño", destacando su inspiración en los de Centroeuropa, ha resultado ser una decepción, incluida la propia alcaldesa. De hecho, lejos de asemejarse a los clásicos mercadillos alemanes o austríacos, el que ha organizado La Coruña este año incluía algunos elementos que nada tienen que ver con la Navidad, como el kebab o la venta de carne de cerdo.

En este sentido, el PP de La Coruña ha publicado un vídeo en el que se muestran las imágenes de cómo debería haber quedado el mercadillo y su estado final. "¿Te acuerdas del poblado navideño que nos prometió la alcaldesa Inés Rey?", interpelan desde el PP, que recuerdan que "Inés Rey inauguró el día 28 de noviembre un mercado al que llamó "poblado navideño centroeuropeo", un poblado a la altura de Praga o Viena". De este modo, denuncian que "nos encontramos con falta de iluminación, con cableado suelto con el peligro que eso supone, materiales tirados por el suelo, casetas rotas y muchas de ellas sin montar".

@ppacoruna 🌲¿Este es el poblado navideño que merece A Coruña? Esto es lo que te promete Inés Rey y esto es lo que te da▶️ ♬ sonido original - ppacoruna

Así, algunos usuarios ironizaban con el pésimo resultado del mercadillo.

Lo que promete la Alcaldesa: ‘un mercado navideño que nada tendrá que envidiar a los de centro Europa.🎄 Lo que te llega por AliExpress ⬇️🤣 https://t.co/TlVrmdp0Yp pic.twitter.com/1ofUCLm7eY — Naftalina Coruña 🚍 (@NaftalinaCoruna) November 30, 2025

Del mismo modo, otros usuarios en redes sociales se reían abiertamente de la "cutrez" del mercadillo organizado por la alcaldesa socialista de La Coruña.

Asimismo, otros usuarios destacan que "Inés Rey su alcaldesa quiso emular a Abel Caballero y prometió el mejor poblado de Navidad de Europa y la realidad es que montó una copia cutre de Cañada Real".

En Coruña se ha armado un gran escándalo. Inés Rey su alcaldesa quiso emular a Abel Caballero y prometió el mejor poblado de Navidad de Europa y la realidad es que montó una copia cutre de Cañada Real. Está Alcaldesa ha perdido el norte. ¿Donde habrá ido a parar el dinero? pic.twitter.com/TbUGAFEhqo — Jose Libertad Ley (@hispaniaenlucha) December 8, 2025

Por su parte, los medios de comunicación gallegos también se han hecho eco del estado en el que ha quedado este mercadillo. "Un poblado navideño a medias en María Pita", titulaba La Opinión de A Coruña.

A #Coruña #Navidad 🎁 Un poblado navideño a medias en María Pita https://t.co/dw4MmCcnVP — La Opinión A Coruña (@laopinioncoruna) December 1, 2025

Adicionalmente, otros medios muestran cómo "debería haber sido el "mercado navideño" de La Coruña.

Así debería haber sido el mercado navideño de A Coruña: un vídeo revela el proyecto para María Pita #ACoruña #Coruña https://t.co/8eSapnkgGE — Quincemil (@quincemil15000) December 5, 2025

Así las cosas, Voces de A Coruña recogía unas declaraciones de la alcaldesa de la ciudad en las que aseguraba no estar satisfecha con el resultado del mercado navideño.

La alcaldesa @inesreygarcia reconoce que no está satisfecha con el mercadillo navideño de María Pita: "No es en absoluto lo que se nos había vendido", asegura en #citaenmariapita, y añade que espera que este fin de semana, con el montaje completado, la cosa mejore. #VDAC pic.twitter.com/fom7nNtRdw — Voces de A Coruña (@vocescoruna) December 5, 2025

Sin embargo, lo cierto es que, atendiendo al documento de la licitación del contrato para la organización de este mercadillo, tampoco cabía esperar demasiado de él, pues en este documento se establecía un presupuesto total de 14.666,4 euros.