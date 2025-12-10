La CEOE denuncia que el Ministerio de Yolanda Díaz falsea el salario medio para elevar el SMI

De cara al comienzo del próximo año patronal y sindicatos mueven ficha para hacer llegar sus propuestas de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que afecta a 2,4 millones de trabajadores españoles. En la actualidad se encuentra en los 1.184 euros brutos mensuales sin embargo UGT y CCOO hace dos semanas propusieron que llegara hasta los 1.273 euros, lo que supondría una subida del 7,5%, 89 euros más al mes que en la actualidad. Una subida más que considerable que elevaría aún más los gastos de los empleadores con el consecuente efecto en el mercado de trabajo, como publicamos en LM.

Los empresarios cansados de tanta subida y sabiendo que Yolanda Díaz va a imponerla como ha hecho hasta ahora, proponen que sea del 1,5%, 18 euros más al mes que en el día de hoy. "Es una cifra más que generosa", ha explicado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi este miércoles haciendo hincapié en que si se toman como referencia los datos de la Encuesta de Población Activa, el salario medio es del 15.760 euros brutos al año, lo que supondría 816 menos que en la actualidad. Por lo que no habría que subir nada ya que el SMI en estos momentos ya sería "un 4,9% superior a lo que realmente corresponde", aseguran desde la CEOE en un comunicado. Y es que el Ministerio de Trabajo lleva años designando un comité de expertos para que calcule hasta dónde debe subir el salario mínimo para que represente el 60% del salario medio en España. Bajo esa premisa y recurriendo a los datos trimestrales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, los empresarios dicen que "no cabría realizar ninguna revalorización para el próximo año", aunque proponen una subida del 1,5% como la de los funcionarios (hasta los 1.202 euros) para reducir la pobreza de los trabajadores, la brecha de género y fomentar la cohesión social.

"Lo que no tiene ningún pase es comprobar que cuando se habla del salario medio se han utilizado estadísticas que no son las de la EPA donde curiosamente excluyen a la agricultura, la ganadería, a la pesca y al servicio doméstico que son los sectores más afectados por el salario mínimo", denuncia Garamendi. Y es que si se elimina del cálculo de la media salarial española a los que menos ganan, la cifra será más alta.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, harto de la imposición de la subida del salario mínimo que desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa ha aumentado seis veces -un 61%- desde los 735 euros en 2018, ha pronunciado una buena metáfora: " de nuevo el efecto Robin Hood, pero que lo pague otro"- en referencia a que el Gobierno decide cuánto deben subir los salarios mínimos pero quien debe pagarlos son los empresarios-.

Los cuales lo que piden es que se hable de otros problemas que se deben afrontar en el mercado laboral como el absentismo, la productividad, o la competitividad. "No sólo hablemos de qué bien quedo yo para ver si me votan y seamos responsables de lo que hay que hablar", ha reivindicado.

Así mismo le ha reclamado al Ministerio de Yolanda Díaz que respete la negociación colectiva, porque "con esta subida se están invadiendo los convenios" recordando que "en muchas comunidades autónomas el SMI está por encima del salario medio", como en Canarias.