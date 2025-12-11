El emprendimiento crece: la solución para abrir un negocio en 15 días

El emprendimiento en España mantiene un ritmo ascendente. Según el Informe GEM España 2024-25, la actividad emprendedora reciente encadena ya cuatro años de crecimiento, alcanzando un 7,2% de la población adulta . Aun así, el estudio alerta de que la intención de emprender —el paso previo a la acción— permanece estancada en el 11,2%, lo que refleja un entorno donde las ideas avanzan, pero aún cuesta dar el salto.

El informe también apunta a un dato especialmente relevante: los trámites y la complejidad administrativa siguen siendo una de las principales barreras para iniciar un negocio.

En este contexto, simplificar el inicio de actividad se convierte en una necesidad estratégica para cualquier nuevo emprendedor.

Los emprendedores valora contar con más tiempo

Quienes ponen en marcha un negocio comparten tres preocupaciones clave: falta de tiempo, desconocimiento de los procesos y trámites lentos. La creación formal de una empresa puede suponer semanas de gestiones que restan energías al verdadero objetivo: empezar a trabajar en el producto, captar clientes o desarrollar la idea.

Un servicio que cambia el proceso: constituir una empresa en 15 días

Para facilitar estos procesos, BBVA ofrece un servicio integral y exclusivo pionero que permite a cualquier emprendedor constituir su empresa en plazo récord y desde un único punto de contacto. Se trata del primer banco en España con un servicio que acompaña al emprendedor desde antes incluso de ser cliente, gracias a su colaboración con AyudaT Pymes.

A través de la web teayudamosacreartuempresa.com, se inicia un proceso guiado en el que el usuario solo tiene que cubrir los gastos de registro y notaría. BBVA y la asesoría se encargan del resto: apertura de cuenta, trámites legales, coordinación con el notario y presentación de documentación.

Una de las principales mejoras es la firma notarial online, que evita desplazamientos y agiliza el camino. Gracias al canal directo entre asesoría, banco y notarios, la escritura definitiva puede estar lista en apenas 48 horas y la empresa completamente constituida en unos 15 días.

En palabras de Mayte Bareño, responsable de Captación Pymes de BBVA en España:

"Lo que buscamos es ponérselo muy fácil a quienes empiezan. Los emprendedores solo tienen que hacerse cargo de los gastos de registro y notaría, y a partir de ahí, nosotros nos ocupamos de todo: los trámites legales, la apertura de la cuenta… Además, hemos incorporado la firma notarial online para que puedan hacerlo sin desplazarse. Sabemos que iniciar un negocio no es sencillo, por eso queremos que sientan que no están solos. En BBVA acompañamos a las pymes desde el primer momento, incluso antes de que sean nuestros clientes."

Una apuesta por el tejido empresarial: más de 13.000 millones en nueva financiación

Además de agilizar la constitución de empresas, BBVA mantiene un fuerte compromiso con pymes y autónomos. Durante los primeros nueve meses de 2025, el banco ha concedido más de 13.000 millones de euros en nueva financiación, lo que supone un crecimiento cercano al 9% respecto al año anterior.

Un respaldo que, como explica Mayte Bareño, es clave para la sostenibilidad del negocio:

"Sabemos lo importante que es contar con un respaldo real cuando un autónomo o una pyme quiere crecer o iniciar un nuevo proyecto. Por eso, en BBVA ofrecemos soluciones de financiación adaptadas a las necesidades de cada negocio. Hasta septiembre hemos aumentado cerca de un 9% la nueva financiación destinada a pymes y autónomos en España, y nos hemos ganado la confianza de 100.000 negocios que hoy nos ven como un aliado estratégico para crecer de forma sostenible."

Un aliado desde el primer paso

La creación de empresas en España avanza, pero el reto sigue siendo transformar las ideas en proyectos reales sin que la burocracia frene a quienes quieren emprender. Servicios como el que ofrece BBVA buscan precisamente eso: hacer más fácil, más rápido y más accesible el comienzo del camino empresarial.

Porque cuando el entorno ayuda, las ideas se convierten en actividad; y la actividad, en empresas que crean valor, empleo y crecimiento.

En colaboración con BBVA