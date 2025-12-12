Menú
2019 vs 2025: dos catálogos de un mismo súper revelan el suplicio de hacer la compra ahora

Desde el año 2021, España ha sufrido un incremento de los precios que no habíamos visto en décadas. En este sentido, la cesta de la compra se ha encarecido especialmente. Por ello, Libre Mercado ha querido comparar el precio de algunos artículos tomando como referencia un catálogo de finales de 2019 y otro de diciembre de 2025.

Aceite 2019
Aceite 2019

El litro de aceite de oliva virgen Carbonell valía 2,49 euros.

Aceite 2025
Aceite 2025

El litro de aceite de oliva virgen Carbonell valía 4,60 euros.

Costilla de cerdo 2019
Costilla de cerdo 2019

El kilo valía 4,10 euros.

Costilla de cerdo 2025
Costilla de cerdo 2025

El kilo valía 5,49 euros.

Gambón gigante 2019
Gambón gigante 2019

En 2019, el kilo de gambón gigante valía 6,95 euros.

Gambón gigante 2025
Gambón gigante 2025

En 2025, el kilo valía casi 10 euros.

Leche 2019
Leche 2019

La leche de la marca Carrefour valía 0,56 euros por litro.

Leche 2025
Leche 2025

La leche de la marca Carrefour vale 0,85 euros por litro.

Merluza 2019
Merluza 2019

El kilo de merluza costaba 7,90 euros en 2019.

Merluza 2025
Merluza 2025

En 2025, el kilo de merluza cuesta 9,95 euros.

Solomillo de cerdo 2019
Solomillo de cerdo 2019

El kilo de solomillo de cerdo costaba 6,50 euros en 2019.

Solomillo de cerdo 2025
Solomillo de cerdo 2025

En 2025, el kilo de solomillo de cerdo cuesta 7,89 euros.

Traseros de pollo 2019
Traseros de pollo 2019

Los traseros de pollo tenían un precio de 1,89 euros por kilo en 2019.

Traseros de pollo 2025
Traseros de pollo 2025

Los traseros de pollo tenían un precio de 2,69 euros por kilo en 2019.

Filete de ternera 2019
Filete de ternera 2019

Un kilo de filete de añojo tenía un precio de 7,90 euros en 2019.

Entrecot 2019
Entrecot 2019

El kilo de entrecot salía a 11,90 euros en 2019.

Filete de ternera y entrecot 2025
Filete de ternera y entrecot 2025

En 2025, el precio del filete de año es de 16,95 euros por kilo y de 19,29 euros por kilo en el caso del entrecot.

Galletas Marbú 2019
Galletas Marbú 2019

La unidad valía 3,11 euros.

Galletas Marbú 2025
Galletas Marbú 2025

La unidad vale 4,49 euros.

Mandarinas 2019
Mandarinas 2019

En el año 2019 un kilo de mandarinas costaba 0,75 euros.

Mandarinas 2025
Mandarinas 2025

Un kilo de mandarinas cuesta 1,89 euros.

Chocolate 2019
Chocolate 2019

La unidad de chocolate valía 2,84 euros.

Chocolate 2025
Chocolate 2025

Ahora, la unidad de chocolate vale 3,29 euros.

Huevos 2019
Huevos 2019

La docena de huevos costaba 1,20 euros en 2019.

Huevos 2025
Huevos 2025

En 2025, la docena de huevos sale a 2,84 euros.

