Golpe de Bruselas a los europeos: impondrá una tasa de 3 euros a las compras de Shein y Temu

Nuevo golpe de la UE a las compras baratas. Bruselas ha decidido imponer una tasa de 3 euros a los paquetes que entran en la Unión Europea tras el acuerdo alcanzado por los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin). Así, este nuevo arancel entrará en vigor el próximo 1 de julio y afectará especialmente a las compras realizadas online a través de plataformas de bajo coste como Shein y Temu. Por tanto, la UE concreta finalmente cuáles serán las consecuencias de su decisión, que ya adelantó el pasado mes de noviembre, de eliminar la exención de derechos de aduana que se aplica a los envíos con un valor inferior a los 150 euros procedentes de países de fuera de la Unión.

Un nuevo impuesto

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), encargado de política económica, la normativa fiscal y los reglamentos de los servicios financieros, formado por los ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros, ha acordado la imposición de un nuevo arancel. En esta ocasión, la tasa estará dirigida a los paquetes que entran en la Unión Europea, que serán gravados con 3 euros cada uno a partir del próximo 1 de julio.

Concretamente, el arancel se aplicará a todos los vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única de importación de la UE a efectos del IVA. Dicho de otro modo: el 93% de todos los flujos de comercio electrónico hacia la UE. De hecho, según la Comisión, en 2024 se realizaron cerca de 4.600 millones envíos de mercancía de bajo coste. De este modo, cada día entraron 12 millones libres de arancel por no superar su valor los 150 euros.

Según defienden desde la UE, estas iniciativas tienen por objetivo hacer frente a lo que se considera competencia desleal por parte de empresas extracomunitarias. Además, desde la UE también defienden que son necesarias medidas de este tipo para afrontar los altos niveles de fraude, así como los riesgos para la salud y seguridad de los consumidores europeos, que se favorecerían de este modelo de compraventa. Sin embargo, lo cierto es que, una vez más, como es habitual, la UE ha decidido que la forma de garantizar esta seguridad es estableciendo nuevos tributos, lo cual no deja de resultar paradigmático.

De hecho, este acuerdo alcanzado permitirá la aplicación de esta tasa de manera temporal hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva, que ha sido prevista para el año 2028. Así, la UE pretende acabar con la exención arancelaria que hasta el momento disfrutan los paquetes de un valor de menos de 150 euros.

En este contexto, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, se ha mostrado favorable a esta iniciativa. Así, ha puesto en valor la capacidad de la UE de poder gravar los pequeños paquetes para poder "controlar el flujo" de estas compras.