BBVA emite su pronóstico sobre los precios de la vivienda: ¿seguirán subiendo?

Si hay un problema en España que afecta a una buena parte de los ciudadanos es la cuestión de la vivienda, y son cada vez más las voces e instituciones las que alertan sobre la necesidad de darle solución. Mientras el Gobierno de España sigue centrándose en la parte de la demanda (con ayudas al alquiler, por ejemplo), otras entidades como la Fundación BBVA son tajantes a la hora de señalar que existe un grave problema de oferta, asegurando en su último informe que la falta de viviendas en España alcanzará las 700.000 unidades hasta el año 2030, de seguir la tendencia actual.

En este informe que han presentado este miércoles sobre la "Situación de España en Diciembre de 2025", han tocado diversos temas como el crecimiento del PIB en los próximos años, la inflación y el estado de la vivienda en nuestro país. Si bien la fundación del BBVA avisa que la inversión en vivienda aumentará en los próximos dos años, esto no será suficiente para satisfacer la gran demanda de vivienda que hay. Esto dice el BBVA:

"La inversión en vivienda se acelerará durante los próximos años (6,2% y 6,4% en 2026 y 2027), apoyada por los vientos de cola que impulsarán la demanda. Pese a ello, las ventas de viviendas permanecerán prácticamente estables en 2025 y 2026 en torno a las 725.000 unidades al año. Un comportamiento que no responde a un debilitamiento de la demanda (que sigue apoyada en unos fundamentales sólidos, como la buena evolución del empleo, la creación de hogares, la inmigración, el aumento de la remuneración por asalariado o la estabilidad de los tipos) sino a la falta de producto disponible y al consecuente encarecimiento de la vivienda."

Los precios seguirán creciendo

"Y es que los precios seguirán creciendo con fuerza, por encima del 10% este año y alrededor de un 9,0% el próximo, lo que implicará que parte de la demanda potencial quede excluida por la imposibilidad de afrontar el pago. El avance que se observará en los márgenes de las empresas incentivará la iniciación de nueva vivienda y se espera que los visados se incrementen entre un 10 y un 12% en 2025 y en 2026, alcanzando entre 140 y 155 mil unidades al año", sentencia en su informe.

De esta forma, vemos que, aunque es positivo que la inversión en vivienda vaya a aumentar en los próximos años, esto no será suficiente para paliar el grave problema de falta de casas que hay en España.

Para más inri, la institución dependiente de la entidad bancaria afirma que "bajo el escenario que se describe en esta publicación, el desequilibrio entre demanda y oferta se mantendrá. Aumentar la inversión en construcción residencial al 6% del PIB implicaría que el desfase entre la creación de hogares y la vivienda finalizada superaría las 700.000 unidades. Reducirlo a la mitad en 2030 requeriría llegar al 10% del PIB".

Un déficit de 700.000 viviendas

Esto es más grave de lo que parece y muestra que para reducir tan solo a la mitad este déficit de viviendas en España habría que elevar la inversión en viviendas hasta el 10% del PIB, un nivel de inversión que solo se ha conseguido en España entre los años 2003 y 2008, alcanzando su pico en el 2006 con un 11,8% de inversión en vivienda (público y privada). En el siguiente gráfico podemos ver la evolución desde 1995.

Como vemos, en el año 2006 es cuando se alcanzó el pico de inversión en vivienda, aunque la inversión durante la década de los 2000 es aún muy superior a la actual. España debería volver a esa senda de inversión en vivienda para poder paliar, en parte, las consecuencias de tantos años seguidos de escasez de inversión.

Así pues, y según la Fundación BBVA, en España se tendría que empezar a construir de forma masiva desde ya para poder minimizar el déficit de viviendas en los próximos años, aunque las perspectivas indican que este será un problema que siga haciéndose cada vez más grande si no cambian las tendencias actuales.