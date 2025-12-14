El plan de Milei para convertir a Argentina en una potencia nuclear gracias al uranio

Cada vez son más países los que están dejando atrás sus prejuicios contra la energía nuclear y apuestan por reactivar esta forma de generación de electricidad. Si hace unos años la Comisión Europea declaró que la energía nuclear era energía verde, a esto le siguió que países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Polonia o Países Bajos empezaran a desarrollar proyectos para producir más energía nuclear, algo que ya hemos contado en más de una ocasión en Libre Mercado.

Pues bien, a esto hay que sumarle ahora que la Argentina de Javier Milei también apuesta por incentivar más este tipo de energía para seguir creciendo como nación. Así lo ha comunicado el Ministerio de Economía en su cuenta de X (Twitter):

Como podemos leer en la nota, se ha llevado a cabo la creación de una Secretaría de Asuntos Nucleares, que dependerá del Ministerio de Economía y que servirá para garantizar "un mayor dinamismo" en la ejecución de las políticas relacionadas con la cuestión nuclear, en vista de convertir al país del Conosur en una potencia energética.

Desde el Ejecutivo de Milei se dice que Argentina "tiene el potencial para convertirse en la ‘Arabia Saudí del uranio’ y para lograrlo se necesita que los sectores minero, energético y nuclear estén alineados con este objetivo como horizonte". En relación a esto, vemos que Argentina cuenta con unas reservas de uranio de más de 33.650 toneladas, según la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Esto equivale a un suministro energético para 150 años al ritmo del consumo actual, según el organismo público.

Esta oficina estará dirigida por Federico Ramos, quien según la nota ya tiene experiencia al frente de Dioxitek S.A., la empresa encargada de la conversión de uranio para las centrales nucleares argentinas y la producción de fuentes de Cobalto-60, entre otros méritos.

El 7,35% de la energía la producen centrales nucleares

Actualmente en Argentina existen tres centrales nucleares: Atucha I, Atucha II y Embalse. Dichas centrales nucleares aportaron en el año 2024 un total de 10.449 GWh de energía, lo que equivale al 7,35% de toda la generación eléctrica del país, de manera que el país que gobierna Javier Milei tiene todavía mucho margen de maniobra para incrementar el peso de las energías nucleares en la producción de energía de su país.

En la actualidad, más de la mitad de la producción de electricidad en Argentina proviene del gas (54%), seguido de la energía hidroeléctrica (16,52%) y de la eólica (11%), según Our World In Data. No obstante, la tendencia desde el año 2002 es que el gas ha ido ganando más peso y la energía hidroeléctrica ha ido perdiéndolo.

Ya hay otros proyectos nucleares en marcha

En línea con la creación de esta oficina de Asuntos Nucleares, el Gobierno de Javier Milei también sigue adelante con otros proyectos nucleares, como es el caso del reactor modular pequeño (SMR) CAREM, que actualmente sigue en construcción, y el reactor multipropósito RA-10, cuyo propósito tendría que ver con la producción de radioisótopos para aplicaciones médicas.

En resumidas cuentas, vemos que el Gobierno de Javier Milei además de estar reduciendo el porcentaje de pobres que hay en el país, también está apostando cada vez más por la producción de energía nuclear, algo clave si quiere colocar a Argentina entre los países más competitivos del planeta.