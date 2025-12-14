¿Qué ocurrirá con las empresas atrapadas en el sistema de grandes firmas tras la prórroga de Verifactu?

Hasta hace pocos días estaba establecido que, con la llegada del nuevo año, entraría en vigor el nuevo sistema de facturación electrónica, Verifactu, con el que los autónomos y empresarios tendrían que comenzar a facturar y poner a disposición del Fisco las propias facturas que generasen. Por ello, algunas empresas decidieron comenzar a facturar como grandes compañías, de acuerdo al sistema de gestión del IVA basado en el Suministro Inmediato de Información, que quedaba exento de esta obligación.

Sin embargo, la decisión de Hacienda de prorrogar la entrada en vigor de Verifactu suponía que aquellas empresas que en un principio estaban obligadas a adaptarse a este nuevo sistema y que, para evitarlo, se habían acogido al sistema de facturación de grandes empresas, quedarían atrapados en este sistema, porque el plazo para abandonarlo ya había expirado.

Facturación de grandes empresas

De acuerdo con la información publicada por El Economista, la Agencia Tributaria estaría buscando una fórmula para permitir que las empresas que, con el fin de evitar la obligación de adaptarse a Verifactu, se integraron en el sistema de facturación de grandes empresas, puedan abandonarlo tras la prórroga de la entrada en vigor de este sistema de facturación electrónica a 2027.

De acuerdo con este medio, el Fisco abrirá un plazo extraordinario para que estas empresas puedan abandonar el Suministro Inmediato de Información (SII). De este modo, destacan que, según el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, la propia Hacienda tiene voluntad de establecer este nuevo plazo extraordinario, si bien inciden en que sería necesario llevar a cabo una modificación del reglamento del SII.

Por otra parte, la Agencia Tributaria explica en su aviso relacionado con la prórroga de la entrada en vigor de Verifactu que "el periodo previo a las respectivas fechas es un periodo de pruebas, durante el cual se podrá dejar de remitir registros de prueba con un SIF modalidad Verifactu y utilizar para facturar otros SIF, hasta la fecha límite para tener adaptados los sistemas a los requisitos establecidos en el RRSIF". Sin embargo, después de que los afectados se hayan gastado dinero en adaptarse al nuevo sistema, resultará problemático para las empresas oferentes de software si se deciden a reclamarles el dinero.

Prórroga de Verifactu

Así las cosas, este pasado jueves el Gobierno logró alcanzar un acuerdo con ERC para aprobar el decreto ley en el que se establece la prórroga de este nuevo sistema de facturación electrónica. De este modo, el aplazamiento de su entrada en vigor se hace efectivo, quedando pospuesto hasta el 1 de enero de 2027 en el caso de las entidades que presenten el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto.

Naturalmente, la errática política del Gobierno ha molestado a los autónomos y empresarios, que manifiestan la necesidad de que el Ejecutivo no modifique las normativas y regulaciones a última hora, sobre todo porque muchas empresas ya han tenido que hacer un importante desembolso para adaptarse a este nuevo sistema de facturación electrónica.