Menú
Libre Mercado

Estos son los 10 municipios con mayor renta de España

Según Fedea en su estudio "Renta personal de los municipios españoles y su distribución, años 2021 y 2022", estos son los municipios de más de 50.000 habitantes con mayor renta media. Cabe señalar que siete municipios pertenecen a la Comunidad de Madrid y los otros tres pertenecen a la provincia de Barcelona.

1 / 10

En el décimo puesto de los 10 municipios con mayor renta está Barcelona, con una renta media de 35.192 euros por declarante.

2 / 10

Madrid es el noveno municipio con mayor renta media, siendo de 36.000 euros en 2022.

3 / 10

El octavo municipio con mayor renta media de España es Castelldefels, con una renta media de 36.894 euros por declarante.

4 / 10

El municipio de Tres Cantos es el séptimo municipio con mayor renta media de España, con una renta media de 40.296 euros.

5 / 10

El municipio de Las Rozas de Madrid es el sexto municipio con mayor renta media de España, siendo en 2022 de 49.003 euros por declarante.

6 / 10

El municipio madrileño es el quinto municipio con mayor renta media del país, siendo de 51.133 euros.

7 / 10

Alcobendas es el cuarto municipio de más de 50.000 habitantes con mayor renta media en 2022, siendo de 52.551 euros.

8 / 10

San Cugat del Vallés, con una renta media de 53.752 euros, es el tercer municipio de España con la renta media más alta.

9 / 10

El segundo municipio con mayor renta media es Boadilla del Monte, siendo su renta de 58.616 euros por declarante.

10 / 10

Pozuelo de Alarcón es el municipio de más de 50.000 habitantes con mayor renta media de España, siendo de 75.798 euros.

Temas

Recomendamos

0
comentarios