Kast plantea una terapia de choque para Chile: capitalismo, menos impuestos y recortes

Tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, José Antonio Kast se dispone a aplicar una agenda económica de marcado perfil liberal, con rebajas fiscales, un profundo ajuste del gasto público y un refuerzo explícito del sistema de capitalización individual como ejes centrales de su mandato.

El programa económico de Kast, elaborado por un equipo de economistas cercanos al mundo empresarial y académico, busca revertir el deterioro de la confianza, reactivar la inversión privada y devolver a Chile a una senda de crecimiento sostenido.

En materia tributaria, Kast plantea una reducción significativa de la carga fiscal sobre empresas y personas. En el caso del Impuesto sobre la Renta, el presidente electo propone reducir el número de tramos del actual sistema y rebajar el tipo marginal máximo, desde el 40 % actual hasta el 35 %, además de simplificar deducciones y exenciones para ganar transparencia y reducir la elusión.

En el ámbito empresarial, Kast confirma su compromiso de rebajar el impuesto de sociedades del 27 % al 20 %, alineándolo con economías más competitivas de la OCDE y enviando una señal clara a la inversión nacional y extranjera. El programa descarta expresamente impuestos al patrimonio, a la riqueza o nuevas figuras extraordinarias, que el equipo económico considera "distorsionadoras y regresivas en términos de crecimiento".

El núcleo del plan económico es un ajuste del gasto público estimado entre 4 y 6 puntos del PIB a lo largo del mandato, concentrado principalmente en el primer tramo del gobierno. Las medidas incluyen:

- Eliminación o fusión de ministerios, subsecretarías y agencias creadas en los últimos años, especialmente aquellas sin funciones económicas esenciales.

- Supresión de programas de gasto considerados ideológicos, duplicados o de baja eficacia. - Congelación de nuevas contrataciones en el sector público y revisión de salarios, especialmente en los altos cargos de la Administración. - Auditoría integral de transferencias, subsidios y empresas públicas.

El objetivo, según el presidente electo, es alcanzar el equilibrio fiscal estructural durante la legislatura a base de bajar el gasto pero no de subir impuestos, conteniendo el crecimiento de la deuda y favoreciendo la credibilidad macroeconómica.

Pensiones de capitalización individual

En cuanto al sistema de Seguridad Social, José Antonio Kast ha reiterado que no habrá medidas tendentes a aplicar un sistema de reparto ni ningún tipo de medida restrictiva del papel que tienen fondos administradores del sistema de capitalización. De hecho, su propuesta pasa por blindar jurídicamente la propiedad individual de los ahorros y reforzar el modelo de AFP que tan buenos resultados ha dado a aquellos trabajadores que han aportado capital de forma regular durante su carrera.

Para fortalecer el sistema, Kast pide incrementar la cotización adicional íntegramente a cuentas individuales, rechazando cualquier componente solidario de reparto, así como aumentar la competencia entre fondos, facilitando la entrada de nuevos operadores. Por otro lado, defiende incentivos fiscales para animar más aún el ahorro voluntario. El presidente electo considera que este enfoque es clave para mejorar las pensiones futuras sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Desregulación profunda

Otro pilar central del programa es una ofensiva desreguladora transversal, especialmente en sectores estratégicos. Entre las medidas anunciadas destacan:

- Plazos máximos para permisos ambientales y sectoriales, con silencio administrativo positivo si la autoridad no responde.

- Revisión integral de la normativa que afecta a minería, energía, infraestructuras y vivienda.

- Introducción de cláusulas de caducidad regulatoria (sunset clauses) para evitar la acumulación de normas obsoletas.

- Simplificación de trámites para proyectos de inversión, con ventanillas únicas y digitalización.

Crecer al 4%

Kast ha subrayado que su agenda económica busca reconstruir la confianza y posicionar nuevamente a Chile como uno de los destinos más atractivos de inversión en América Latina. Según estimaciones de su equipo, la combinación de ajuste fiscal, rebaja de impuestos y desregulación permitiría recuperar tasas de crecimiento cercanas o superiores al 4 % anual en el medio plazo, tras varios años de estancamiento.

Con este programa, el presidente electo apuesta por un giro nítido hacia una economía más abierta, disciplinada y orientada al crecimiento, marcando distancia con el modelo de mayor intervención estatal impulsado en los últimos años.