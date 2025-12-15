La Red Solidaria Santander refuerza su compromiso con el Tercer Sector en un encuentro que reúne a más de 100 entidades

Hay momentos en los que la colaboración se convierte en motor de cambio. En los que unir esfuerzos y conocimientos no solo impulsa proyectos, sino también sueños compartidos. Las organizaciones sociales llevan décadas demostrando que la verdadera transformación comienza cuando se trabaja desde la empatía y el compromiso colectivo.

En esta misma línea, el Informe de Sostenibilidad 2024 de Banco Santander reafirma el impacto que puede alcanzarse cuando las alianzas se orientan al bien común. La entidad ha logrado resultados récord en iniciativas sociales, con más de 350.500 millones de euros destinados a vivienda accesible, beneficiando a 3,7 millones de familias. Además, mantiene un firme enfoque en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, plenamente alineado con los retos del Tercer Sector.

Con esa mirada inspiradora y un propósito claro de fortalecer el tejido social en España, la Red Solidaria Santander ha celebrado un año más su encuentro nacional. Impulsada por Banco Santander, esta red ha consolidado una comunidad de casi 200 entidades sociales que trabajan de forma conjunta con el banco en iniciativas de voluntariado, programas probono, educación financiera y formación.

El encuentro, que tuvo lugar en la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte, reunió a más de 100 entidades del Tercer Sector con el objetivo de avanzar hacia un modelo de impacto social que fomente el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad a largo plazo de sus proyectos.

Un compromiso que va más allá de la financiación

Durante la jornada, los participantes pudieron compartir aprendizajes, experiencias y reflexiones sobre los retos actuales del sector. La Red Solidaria Santander busca consolidarse como un espacio de colaboración viva entre el banco y las entidades sociales, donde el apoyo no se limite a lo económico, sino que se traduzca en acompañamiento, conocimiento y estrategias de desarrollo.

"Nuestro compromiso con las entidades sociales no se limita a la financiación: queremos acompañarlas en su crecimiento y transformación, ofreciéndoles herramientas, conocimientos y espacios que fortalezcan su labor. Este encuentro refleja ese propósito, afianzar la colaboración, abrir nuevas oportunidades de participación y compartir el proceso de reflexión estratégica que definirá el futuro de la Red Solidaria Santander", ha señalado María Ruiz-Moyano, directora de Acción Social de Banco Santander.

A través de programas de voluntariado corporativo, formación especializada y acciones de difusión, la red se ha convertido en un ecosistema de apoyo integral que promueve la innovación social. Ruiz-Moyano destacó también la visión de futuro que guía este trabajo: "Queremos que la Red Solidaria sea un espacio vivo, un ecosistema de conocimiento y acompañamiento que ayude a cada entidad a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el banco y a avanzar en los retos que marcarán su futuro", añadió Ruiz-Moyano.

Innovar y crecer desde la colaboración

El encuentro sirvió además para presentar los nuevos ejes estratégicos que orientarán la acción de la Red en los próximos años. Este proceso de reflexión surge del compromiso de Banco Santander de impulsar un modelo de acompañamiento que permita multiplicar el impacto de las entidades sociales y asegurar la relevancia de la red a largo plazo.

Tres son los pilares que marcarán esta nueva etapa: la sostenibilidad financiera, la transformación digital y el liderazgo institucional. Cada uno de ellos responde a necesidades clave identificadas dentro del Tercer Sector y busca dotar a las organizaciones de herramientas prácticas para fortalecer su gestión, innovar en su manera de trabajar y aumentar su capacidad de incidencia.

En el ámbito de la sostenibilidad financiera, la Red Solidaria Santander promueve la capacitación en gestión económica para que las entidades puedan diseñar y ejecutar planes propios de sostenibilidad. Con la colaboración de expertos del sector financiero y del ámbito universitario, el programa ofrece formación y asesoramiento personalizado que ayuda a las organizaciones a diversificar sus fuentes de financiación y a planificar su crecimiento con visión estratégica.

El segundo eje, centrado en la transformación digital, busca acompañar a las entidades en su proceso de modernización tecnológica, un desafío que sigue siendo crucial para la mayoría de las organizaciones sociales. En este sentido, la Red apuesta por la formación en temas como la inteligencia artificial y la ciberseguridad, abordando tanto las oportunidades como los riesgos de la digitalización.

Y, por último, el tercer eje de acción se enfoca en el liderazgo y fortalecimiento institucional, un aspecto esencial para el crecimiento y la profesionalización del Tercer Sector. A través de programas de becas y colaboración con la Fundación Lealtad, la Red Solidaria Santander impulsa la mejora de la gobernanza y la obtención de sellos de transparencia y buen gobierno.

Durante el encuentro se celebraron diversas sesiones formativas y talleres prácticos, entre ellos una masterclass sobre gestión financiera, con expertos del sector social y financiero; una masterclass sobre inteligencia artificial y su aplicación en el ámbito social; y un taller sobre estilos de liderazgo y fortalecimiento institucional en las organizaciones del Tercer Sector.

Compromiso social

Banco Santander impulsa diversas iniciativas que complementan la Red Solidaria y fortalecen al Tercer Sector mediante recursos económicos, voluntariado y formación. Entre ellas destacan "Euros de tu Nómina", donde empleados donan mensualmente y el banco iguala la aportación, destinando desde 2016 un total de 6,7 millones de euros a 170 proyectos sociales que han beneficiado a más de 650.000 personas en toda España.​

"Finanzas para Mortales", junto a Fundación UCEIF, donde la entidad ofrece programas de educación financiera gratuita en ahorro, prevención de estafas y banca digital; en el primer semestre de 2025 formó a 32.900 personas en 1.270 sesiones con 350 voluntarios. Además, desde Santander Asset Management se impulsan iniciativas de impacto social a través de la Gama de Fondos Sostenibles y Solidarios, donde se ha donado cerca de 25 millones de euros en 25 años a más de 900 proyectos en economía social, empleo, salud y educación financiera, beneficiando a 200.000 personas.