Los autónomos se han puesto en pie de guerra y han decidido denunciar al Gobierno de España ante la Comisión Europea por su negativa a aplicar el régimen de IVA franquiciado para pequeñas empresas y trabajadores autónomos que, desde enero de este año, tendría que haberse puesto en marcha. Así lo ha anunciado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante su participación en un encuentro informativo organizado por Europa Press en Jerez de la Frontera.

Los autónomos, contra Sánchez

Tal y como ha explicado Lorenzo Amor este lunes en el marco del encuentro informativo 'Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro', organizado por Europa Press en Jerez de la Frontera, con la colaboración de la Fundación Cajasol, la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ha interpuesto una denuncia contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea dada la negativa del Ejecutivo a trasponer la Directiva relacionada con el régimen especial de exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas.

En este sentido, Amor ha detallado que la denuncia de ATA reclama el incumplimiento de la Directiva Europea 2020/285 del Consejo, "vulnerando con ello los principios de efectividad, no discriminación, proporcionalidad, seguridad jurídica, competencia leal y libertad de establecimiento del Derecho de la Unión Europea". De hecho, en la medida en que el nuestro es el único país de la UE que no ha aplicado el IVA franquiciado, el presidente de la Federación de los autónomos sostiene que, con esta decisión, el Gobierno de Pedro Sánchez "vuelve a discriminar a los autónomos españoles con respecto a los autónomos europeos".

Así las cosas, desde ATA exigen "la implantación en España de un régimen real de simplificación-exención de IVA para pequeños negocios, alineado con la UE, que reduzca cargas administrativas y facilite el cumplimiento". Del mismo modo, la Federación explica también que "este incumplimiento tiene un enorme efecto sobre las actividades de los negocios y nos resta competitividad".

IVA franquiciado

Como informamos en Libre Mercado, en el año 2020 se aprobó una Directiva que establecía un régimen especial de exención de IVA para pequeñas empresas y autónomos. En concreto, la Directiva (UE) 2020/285 del Consejo, aplicable a partir del 1 de enero de 2025, establecía un régimen especial de exención de IVA para pequeñas empresas y autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros, un umbral que eximiría a los autónomos y pymes a repercutir, liquidar y declarar el IVA.

Sin embargo, España es el único país de la UE que no ha implantado este régimen especial. El argumento del Gobierno para no aplicar el régimen de IVA franquiciado para autónomos y pequeñas empresas era que, en pleno despliegue del nuevo sistema de facturación electrónica, la estructura recaudatoria del IVA no admitía cambios relevantes en este momento. No obstante, ahora que se ha decidido prorrogar la entrada en vigor de Verifactu, esta excusa perdería sentido.

En cualquier caso, desde ATA explican que la Directiva de la UE fijaba dos plazos para la implantación del IVA franquiciado con los que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cumplido. Por un lado, se establecía un plazo de transposición hasta el 31 de diciembre de 2024, en el que los Estados miembros debían adoptar y publicar las disposiciones necesarias, y otro plazo de aplicación de este nuevo régimen, que comenzó el 1 de enero de 2025.

"A fecha de hoy, el Gobierno de España no ha adoptado ninguna medida legislativa para transponer la Directiva Europea 2020/285", ha criticado el presidente de ATA en su intervención, que ha incidido en que "los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros". De hecho, ha denunciado que la "falta de previsión legal de un umbral de exención y la inexistencia de procedimientos de control y registro adaptados a la hora de aplicar, repercutir y liquidar el IVA son dos de los obstáculos principales que llevan a los autónomos a vivir con una inseguridad legislativa que se ha instalado en nuestro día a día".