Prosegur Crypto lanza con Myandbank, un servicio de compraventa de criptoactivos en Andorra

Myandbank, banco digital y solución fintech perteneciente a Andbank, y Prosegur Crypto, servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, han alcanzado un acuerdo para el lanzamiento de un servicio de custodia y compraventa de criptomonedas en Andorra.

El acuerdo se produce tras la concesión, bajo la Ley 24/2022, de la licencia a Prosegur Crypto para operar con criptoactivos en el Principado y establece una hoja de ruta para llevar a cabo integraciones tecnológicas y operativas que permitan a la compañía ampliar su oferta en el futuro. Por su parte, Myandbank ha incorporado en su oferta, desde este mismo mes de diciembre, la posibilidad de que sus clientes residentes en Andorra puedan invertir, inicialmente en Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), aunque en una segunda fase se podría extender a otros activos digitales, con los más altos estándares de seguridad y cumplimiento.

En el centro de esta propuesta se encuentra la seguridad y custodia institucional. Los activos digitales tokenizados adquiridos por los clientes de Myandbank se almacenan bajo los protocolos de seguridad de Prosegur Crypto, diseñados específicamente para mitigar riesgos operativos y de ciberseguridad, y garantizar así la máxima protección de los fondos.

La integración operativa con Myandbank facilita que los clientes accedan al mercado de activos digitales desde su propio entorno bancario, sin necesidad de recurrir a intermediarios externos. De este modo, se mantiene la experiencia, la cercanía y la confianza propias del banco, al tiempo que se les abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión en el ámbito digital.

Asimismo, el acuerdo incorpora un servicio de brokerage regulado, proporcionado por Minos Global, compañía participada por Prosegur Cash, que permite la compraventa de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) conforme con la normativa vigente. Este servicio cumple con los estándares internacionales más exigentes en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), ofreciendo a los clientes la confianza de operar dentro de un sólido marco regulatorio.

Adicionalmente, Prosegur Crypto y Andbank lanzarán este servicio con los precios más atractivos del mercado: 0,50% para los servicios de compraventa y 0,50% en comisión de custodia anual (impuestos indirectos no incluidos). Esta medida, diseñada para impulsar la solución de activos digitales a través de Myandbank, permitirá a sus clientes acceder a este tipo de activos en condiciones muy ventajosas, reforzando el compromiso de ambas compañías con un servicio seguro, regulado y orientado al usuario.

Tal y como explica José Ángel Fernández Freire, director de Innovación de Prosegur Cash y CEO de Prosegur Crypto, "la obtención de la licencia en Andorra supone un hito estratégico que consolida a Prosegur Crypto como uno de los principales proveedores institucionales en ofrecer servicios regulados de criptoactivos en el Principado". Fernández Freire asegura que "esta alianza supone para Prosegur un paso más para reforzar sus iniciativas de transformación, desarrollando una cartera de servicios y productos cada vez más digital, diversificada y adaptada a las necesidades de los clientes, demostrando que Prosegur puede competir con excelencia en escenarios de extrema exigencia".

Para Marta Bravo, directora general adjunta de Andbank, "la incorporación de la compraventa de criptoactivos en un entorno seguro y regulado pionero en Andorra refuerza nuestra apuesta por la innovación y nos permite abrir nuevas oportunidades de inversión, manteniendo siempre la confianza y la cercanía que nos caracterizan".