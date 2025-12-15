¿Qué Bolsa lo hará mejor en la próxima década?: "Lo mejor por venir está en Europa"

En un entorno de mercado que Iván Martín, socio fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors, califica como un "punto de inflexión", el gestor ha puesto el foco en la necesidad de "relanzar los mensajes del largo plazo" y en las oportunidades que brotan de las "narrativas" que los inversores de corto plazo han descartado.

En Tu Dinero Nunca Duerme, Iván Martín habla de tres ejes fundamentales: la oportunidad histórica que ha representado el mercado español, la ventaja diferencial de la gestión activa en la coyuntura actual y el potencial de rentabilidad latente en el resurgimiento de Europa.

La Gran Oportunidad del "Mercado Paria" Español

Martín no duda en calificar al mercado español como un "mercado paria" que ha estado "muy penalizado", hasta el punto de que inversores internacionales llegaron a considerarlo "no invertible".

"Uno no cae en que ahí es donde se generan grandes oportunidades. Las que marcan diferencias, mirando la historia, son cuando llegan, como se dice ahora, estas narrativas. España ha sido un erial", señaló Martín.

A pesar de que el índice español ha experimentado fuertes subidas (con rentabilidades cercanas al 40% en un periodo reciente), el gestor subraya que el valor continúa presente. En España, la rentabilidad ha estado explicada, en buena parte, por el dividendo. Además, es aquí donde la gestión activa demuestra su superioridad sobre la gestión pasiva:

Rotación Estratégica: A diferencia del índice (gestión pasiva), que se adapta ex post a los ganadores, Magallanes ha podido rotar significativamente su cartera . Aunque el fondo sigue llamándose 'Magallanes Iberian Equity', Martín afirma que su composición actual "se parece [a la de hace unos meses] como un huevo a una castaña".

Compañías Desapercibidas: La atención se ha trasladado a medianas compañías que pasan desapercibidas y generan flujos de caja con ventajas competitivas.

Europa: El "Mejor por Venir" Impulsado por la Inversión

El optimismo del gestor trasciende la Península Ibérica y apunta a Europa como el continente con el "mejor por venir" a nivel de mercados mundiales. La tesis de inversión se basa en la convergencia de una década de subinversión y la necesidad de abordar grandes planes de gasto estructural.

Martín presentó datos contundentes: la inversión en formación bruta de capital ha caído de un 2,5% en la época pre-burbuja financiera a un 1,5% actual. Esta brecha, sumada a los anuncios recientes (como el plan de infraestructura y defensa en Alemania), genera una serie de necesidades de inversión en capital fijo que empresas europeas están en posición de atender.

Esta ola de inversión demandará:

Maquinaria y mecanizados

Componentes ligeros

Química anticorrosiva

Aislantes eléctricos

A esto se añade el gasto en Defensa y el rearme, que inyectará una cantidad significativa de puntos del PIB en el sistema.

"En Europa tenemos protagonistas, participantes de esa cadena de valor, que son críticos: por ejemplo, un tanque de combate, sin rodamientos, no funciona", explicó Martín, destacando la importancia de empresas en nichos de la cadena de valor industrial y de defensa.

El Retorno a la Normalidad: La Oportunidad de la Gestión Activa

Martín enfatizó que la década pasada, con tipos de interés cercanos al 0%, fue la anomalía, y que el actual entorno de tipos de interés y coste de oportunidad es la normalidad histórica.

Esta vuelta a la normalidad es un "mar de oportunidades" para los gestores que son fieles a sus principios de inversión, como la inversión en bancos y compañías de seguros. El gestor concluyó que, en este punto de inflexión, la gestión activa está mejor posicionada para generar retornos que superen a los índices, capitalizando las ineficiencias del mercado antes de que los índices pasivos se adapten.