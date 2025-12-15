Sánchez amenaza a las empresas: la estocada final que vendrá en 2026

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se encuentra nuevamente en el centro del debate, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una subida artificial y potencialmente la séptima consecutiva. Cuesta y García subrayan la preocupación por las implicaciones de esta política en el tejido empresarial, especialmente para autónomos y PYMES.

La discusión se centra en la propuesta de subida planteada por los sindicatos UGT y CCOO, que han solicitado un incremento del SMI desde los actuales 1.184€ hasta 1.273€, lo que representa una subida del 7.5%. Sin embargo, el punto más criticado en el análisis es el impacto de la tributación. Según el cálculo de los propios sindicatos, del total de la subida, una porción mayoritaria se destina a las arcas del Estado: para Hacienda (IRPF): 57€ al mes. Para el Trabajador: 32€ al mes.