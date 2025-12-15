Menú
Sánchez anuncia un abono de transporte para toda España por 60 euros al mes

Sánchez sigue empeñado en subvencionar el transporte con cargo al resto de contribuyentes.

MADRID, 15/12/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para efectuar un balance del curso político y presentar el informe periódico de rendición de cuentas Cumpliendo. EFE/ J.J. Guillén | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue empeñado en subvencionar el transporte con cargo al resto de contribuyentes. El líder del PSOE ha anunciando este lunes que los descuentos en el transporte público continuarán vigentes durante el año 2026

Tal y como ha anunciado, además de esta prórroga, entrará en vigor a partir de la segunda quincena de enero un nuevo billete único para toda España. Este billete tendrá un coste de 60 euros al mes para la mayoría de viajeros y de 30 euros para los menores de 26 años.

"Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante", ha señalado el presidente durante una comparecencia para hacer balance del año.

Este billete ya fue anunciado este año para entrar en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva. Servirá para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobús estatales, pero no valdrá para la alta velocidad. El presidente del Ejecutivo no ha informado sobre el coste de esta medida para las arcas públicas. La euforia entre los socialistas por una medida de la que se desconoce su coste y de dudosa utilidad es total.

El abono permitirá viajar en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal y el presidente ha ejemplificado que un trabajador que todos los días vaya de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta casi un 60 % del gasto mensual en transporte público.

"Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día", ha añadido.

