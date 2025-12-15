Yolanda Díaz pacta con los sindicatos ampliar los permisos por fallecimiento a 10 días

El Ministerio de Trabajo, de la mano de su secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha llegado a un acuerdo con los sindicatos de CCOO y UGT para comenzar la tramitación del incremento de los días de permiso por el fallecimiento de un familiar y para un nuevo permiso de cuidados paliativos.

En este acuerdo queda excluida la CEOE, después de que a principios de mes el Ministerio de Trabajo decidiera romper negociaciones con la patronal sobre esta cuestión. En el siguiente tuit podemos ver como el Ministerio de Trabajo resume lo acordado con los sindicatos:

‼️ Alcanzamos un acuerdo con @UGT_Comunica y @CCOO para comenzar la tramitación de la ampliación de permisos por duelo. 👉10 días por fallecimiento de familiar

👉15 días para personas que tengan a un familiar en cuidados paliativos

👉1 día de acompañamiento en la eutanasia — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) December 15, 2025

Así pues, el Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y que se pueda disfrutar hasta que hayan transcurrido cuatro semanas del fallecimiento en días continuados o discontinuos, mientras que plantea dar hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes también hasta el segundo grado por consanguinidad.

Por otro lado, el Real Decreto que el Ministerio de Trabajo quiere impulsar tiene que ver con la incorporación de un permiso de un día para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia y al que tendrá derecho cualquier trabajador que haya sido designado por esta persona para acompañarla, con independencia de si existe parentesco o no.

A pesar de ser el propio Ministerio de Trabajo el que excluyó a la CEOE de estas negociaciones a principios de este mes de diciembre, el secretario de Estado de Trabajo ha dicho que "es una pena, y lo vuelvo a decir, que la patronal española no esté en este acuerdo. Es incomprensible. Tendrán que decir a los empresarios y a las personas trabajadoras de este país por qué se han autoexcluido de una regulación que pone a nuestro país en la modernidad de lo que hacen el resto de países de Europa y cómo se puede mostrar un grado de insensibilidad".

Trabajo acusa a la CEOE de "perseguir" al trabajador enfermo

El "número dos" de Trabajo acusa a la patronal de no haber querido estar por "cálculos que no se entienden cuáles son, pero que no tienen que ver con la productividad, no tienen que ver con el absentismo o no tienen que ver con la cultura del esfuerzo. Aunque el hecho de que la patronal no esté en este acuerdo no le resta importancia".

También Pérez Rey ha llegado a afirmar que la patronal "persigue a los trabajadores enfermos", y que debería dedicarse más bien a mejorar el bienestar de las empresas y de los trabajadores del país.

En ese sentido, el secretario de Estado de Trabajo ha expresado que "no hay que perseguir a aquel que enferma, lo que hay que evitar es que los trabajadores y las trabajadoras enfermen. ¿Y sabe cómo enferman los trabajadores? Precisamente cuando tienen que volver a su puesto de trabajo a los dos días de que les fallezca un hijo".