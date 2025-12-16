Cómo la innovación en medios de pago está transformando el día a día de las pymes en España

La manera de comprar en España cambia cada año, y para las pequeñas empresas ese cambio se nota en cada venta. Los clientes pagan con el móvil, utilizan Bizum a diario y esperan procesos rápidos y sin fricciones, ya sea en una tienda física, online o a través de redes sociales. Para muchas pymes, disponer de un sistema de cobro flexible se ha convertido en un factor determinante para competir.

La realidad es que la gestión del cobro suele ocupar más tiempo del que debería: gestionar ventas, generar tickets, tramitar devoluciones o activar nuevos métodos de pago implica una carga administrativa que puede restar energía al propio negocio. Y es aquí donde la innovación está marcando la diferencia, permitiendo a los comercios adaptarse a nuevas formas de consumo sin necesidad de infraestructuras complejas.

La digitalización del cobro, una ventaja competitiva

El comercio español vive un momento en el que lo presencial y lo digital conviven de forma natural. Un bar necesita cobrar rápido en un TPV físico; un instalador prefiere hacerlo desde el móvil; una tienda de barrio quiere vender a través de Instagram sin tener que crear una web; y tienda online necesita métodos de pago que generen confianza. La diversidad de modelos obliga a que las soluciones sean cada vez más versátiles.

En este escenario, BBVA ha reforzado su apuesta por ofrecer herramientas que simplifiquen el día a día de pymes y autónomos. Como resume Antonio Macías, director de Soluciones de Comercios de BBVA en España:

"En BBVA queremos que las pymes y los autónomos tengan herramientas prácticas para cobrar como mejor se adapte a su día a día."

Bizum llega al TPV físico: un cambio relevante para comercios

Uno de los avances más significativos ha sido la incorporación de Bizum como método de pago en los TPV físicos, una funcionalidad pionera en España que BBVA ha sido la primera entidad en ofrecer. Esto permite al comercio cobrar introduciendo únicamente el número de teléfono del cliente, sin tarjeta ni códigos QR, y recibir la confirmación al instante.

La integración está disponible en los TPV Android mediante la aplicación BBVA Cobros, que también permite gestionar devoluciones, consultar operaciones o generar informes diarios. Un paso que se alinea con el uso masivo de Bizum entre los consumidores españoles.

"Fuimos la primera entidad en integrar Bizum en los TPV físicos. El comercio puede aceptar pagos sin necesidad de tarjeta ni código QR."

Desde BBVA, su director de Soluciones de Comercios en España asegura que "el 60% de los pagos con Bizum en ecommerce se realizan a través de soluciones de BBVA, y uno de cada cuatro clientes online ya lo elige como método preferido".

Hoy, más de la mitad de las pymes que operan con TPVs de BBVA ya pueden cobrar con Bizum desde cualquier modalidad: móvil, TPV Android o TPV virtual. El resto lo hará en el primer semestre de 2026.

Soluciones que acompañan cada modelo de negocio

Más allá del TPV tradicional, BBVA ha desplegado un ecosistema de herramientas que se adapta a los distintos momentos y formas de venta:

El TPV Cobro en el móvil permite convertir un smartphone Android en un datáfono, ideal para profesionales que trabajan en movilidad. Además, BBVA es la única entidad que ofrece Bizum también en este sistema.

En comercios físicos, el TPV Android ya no es solo un terminal: permite gestionar pedidos, digitalizar tickets, añadir propinas, usar pantallas accesibles y elegir idioma. Todo con una interfaz más rápida y moderna.

Para quienes venden online, el TPV Virtual ofrece una pasarela compatible con tarjeta, Bizum y wallets como Google Pay o Apple Pay. En España, Bizum se ha consolidado como un método de pago en crecimiento, y las soluciones de BBVA concentran la mayoría de esas transacciones.

Wipöp: la plataforma que unificará todos los pagos

A estas herramientas se suma Wipöp, la nueva plataforma de pagos digitales de BBVA cuya fase piloto acaba de comenzar y cuyo lanzamiento oficial está previsto para 2026. Wipöp aspira a que cualquier negocio —sea o no cliente del banco— pueda gestionar todos sus cobros desde un único panel, ya sean ventas físicas u online.

Permitirá operar con tarjeta, Bizum, Apple Pay o Google Pay, consultar transacciones en tiempo real y activar soluciones en cuestión de minutos.

Desde BBVA el director de Soluciones de Comercios de BBVA en España asegura que acaban de arrancar la fase piloto de Wipöp y que "cualquier negocio podrá gestionar todos sus cobros desde un único sitio, de forma sencilla y en tiempo real".

"Acabamos de arrancar la fase piloto de Wipöp. Cualquier negocio podrá gestionar todos sus cobros desde un único sitio, de forma sencilla y en tiempo real."

Vender sin tener web: el auge de Social Pay

Otra novedad destacada es Social Pay, un servicio que permite vender directamente desde redes sociales, WhatsApp, o email e incluso cartelería sin necesidad de página web. El comercio genera un enlace o un código QR y puede empezar a cobrar de inmediato.

Para muchos negocios pequeños, profesionales o incluso organizaciones sin ánimo de lucro, supone una vía sencilla de digitalizar sus ventas sin inversión técnica.

"Social Pay permite vender directamente desde redes sociales, WhatsApp, o incluso por email e incluso cartelería, sin necesidad de tener una web."

Un acompañamiento que facilita la gestión diaria

La modernización de los medios de pago está permitiendo a pymes y autónomos liberar tiempo, mejorar la experiencia del cliente y adaptarse a un mercado cada vez más omnicanal. Desde la integración de Bizum en TPV hasta la venta en redes sociales o plataformas completas como Wipöp, el objetivo es el mismo: que la tecnología sea una ventaja.

En un entorno tan competitivo como el actual, contar con herramientas que agilicen el cobro y simplifiquen la gestión puede marcar la diferencia. BBVA quiere situarse como ese aliado que permite a las pymes dedicarse a lo esencial: sus clientes, su producto y su crecimiento.

En colaboración con BBVA