El Gobierno de Sánchez prepara un Gran Hermano laboral y fiscal para controlarlo todo

El Gobierno ha decidido in extremis retrasar Verifactu, el Gran Hermano fiscal de Hacienda. Con esta idea, el departamento de María Jesús Montero pretende fiscalizar la mayoría de las facturas que se emitan en España en tiempo real.

El plan de la Agencia Tributaria consiste en que cada factura tenga un código QR que va a poder ser trazable incluso hasta por el cliente final. Así, pretenden que los ciudadanos de a pie ejerzan de chivatos del fisco con solo usar sus teléfonos móviles para acceder a ese código.

Posponer su entrada a 2027 será beneficioso para los que todavía no lo habían implantado, pero perjudica a los que habían gastado tiempo y dinero en cumplir con la imposición del Gobierno. El enfado de empresas, autónomos, compañías de software, asesores fiscales y hasta los inspectores de Hacienda tras este cambio de criterio ha sido total.

El ‘Gran Hermano’ laboral

Eso sí, el Ministerio de Hacienda no es el único organismo del Ejecutivo que pretende controlar al ciudadano y al empresario en tiempo real. El Gobierno está a punto de aprobar otra idea del Ministerio de Trabajo: el nuevo registro horario.

Yolanda Díaz quiere "un registro horario en el que la inspección de trabajo va a saber en tiempo real cuáles son las jornadas que cualquiera de ustedes" señaló en rueda de prensa hace unos meses. "Es la gran medida estrella de la reducción de la jornada laboral" añadió. Esta medida está a punto de aprobarse, por lo que próximamente lo que aumenta es el control de la población por parte del Estado.