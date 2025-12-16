La Fundación Alternativas, entidad asociada al PSOE, ha obtenido un total de 639.607,59 euros en subvenciones procedentes de diversos ministerios entre 2021 y 2025. Esta cifra sale de una consulta en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas públicas y abarca 27 entregas destinadas a múltiples iniciativas. Además, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) proporcionó dos avales crediticios por valor de 80.000 euros, uno en 2021 y otra en 2022, orientados a mitigar impactos económicos derivados de la pandemia por el COVID.

Por otro lado, dos administraciones locales adicionales inyectaron fondos por un monto conjunto de 70.454 euros: la Diputación Provincial de Cáceres contribuyó con 15.000 euros en 2023, mientras que el Cabildo Insular de Gran Canaria destinó 55.454 euros en el mismo año para respaldar eventos específicos. Esta organización no lucrativa surgió en 1997 como plataforma para el debate progresista, y su figura principal actual es Manuel Gutiérrez Aragón, quien ocupa el cargo de presidente.

Detalle de las subvenciones gubernamentales

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación encabeza la lista de donantes públicos, canalizando recursos a través de sus divisiones especializadas. Por ejemplo, la Secretaría de Estado para la Unión Europea otorgó fondos para campañas informativas y eventos divulgativos sobre temas comunitarios: en 2025, una asignación de 28.800 euros; en 2024, otra de 38.400 euros; en 2023, 33.600 euros; en 2022, idéntica cantidad de 33.600 euros; y en 2021, 24.600 euros. De igual modo, la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales respaldó estudios analíticos y ejecuciones alineadas con objetivos diplomáticos nacionales: en 2024, un desembolso de 5.940 euros para promoción de derechos fundamentales; en 2023, varias partidas acumulando 98.090 euros distribuidas en cuatro proyectos distintos enfocados en prioridades internacionales; en 2022, tres entregas sumando 70.095 euros para análisis similares; y en 2021, cuatro inyecciones totalizando 120.125 euros con fines análogos.

Otra cartera clave, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de su Dirección General de la Economía Social y Responsabilidad Corporativa, concedió 21.075 euros en 2024 para actividades de promoción y operativas en ese ámbito. El Ministerio de Cultura participó activamente: su Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura asignó 5.000 euros en 2024 y otros 5.000 en 2023 para fortalecer el sector editorial entre grupos sin fines comerciales; además, la Dirección General de Derechos Culturales entregó 20.650 euros en 2023 y 15.062,5 euros en 2021 para acciones promocionales generales.

El Ministerio de Industria y Turismo, vía la Fundación EOI, proporcionó 86.242 euros en 2024 bajo el programa Generación Digital para impulsar transformaciones tecnológicas. Adicionalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mediante su Dirección General de Políticas contra la Despoblación, otorgó 22.961,5 euros en 2023 para incentivar la participación comunitaria en cambios territoriales. El Ministerio de Defensa, por medio de su Secretaría General de Política de Defensa, aportó 2.500 euros en 2023 para fomentar conocimiento sobre seguridad nacional. En cuanto a los préstamos respaldados, el Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, emitió garantías por 80.000 euros cada una: la primera fechada el 7 de mayo de 2021 y la segunda en el mismo mes del año siguiente.

Finalmente, fuera del ámbito central, la Diputación de Cáceres facilitó 15.000 euros en agosto de 2023 para cubrir costos de una sesión dedicada a expresiones artísticas locales, mientras que la institución insular canaria asignó 55.454 euros en mayo de ese año para financiar un foro sobre bienestar médico en regiones atlánticas, peninsulares y continentales. Ambas administraciones también están gobernadas por los socialistas, aunque en el caso del cabildo, van en coalición con Nueva Canaria.

Perfil de la entidad

Esta institución se presenta como un núcleo independiente dedicado a generar debates, investigaciones y conceptos innovadores para avances políticos, financieros, comunitarios y artísticos en contextos ibéricos y continentales. Según su propia web: "Nació en 1997 con la voluntad de ser un cauce de reflexión de carácter progresista. Su objetivo primordial es el análisis objetivo de la realidad, nacional e internacional, así como la realización de propuestas válidas para resolver los problemas de la sociedad". Además, enfatiza: "Alternativas analiza y define propuestas dirigidas a las instituciones, a la ciudadanía, a los partidos políticos, a las universidades y a otros actores económicos y sociales, con la intención de que sean de utilidad para el estudio y la toma de decisiones".

Otro fragmento clave resalta: "Desde la organización se buscan soluciones a los grandes desafíos que afectan a los agentes sociales y empresariales, a colectivos que necesitan atención, a minorías y movimientos de transformación". Su finalidad principal radica en "contribuir al pensamiento teórico y cultural progresista y ayudar a tejer puentes de diálogo y colaboración entre diversos grupos políticos y sociales".

El consejo rector, denominado Patronato, integra figuras destacadas de ámbitos variados. Entre sus integrantes figuran:

Manuel Gutiérrez Aragón como presidente. Diego López Garrido como vicepresidente ejecutivo y encargado de difusión creativa. María Luz Martínez Alarcón como escribana y experta jurídica; Nicolás Sartorius liderando el grupo consultivo. Meritxell Batet como especialista legal y figura pública; Carlos Berzosa en economía. María Blasco especializada en biología celular. Victoria Camps Cervera como docente superior. María Emilia Casas, antigua cabeza del órgano constitucional y académica laboral. Santiago de Torres en medicina. Joaquín Estefanía Moreira en periodismo. Estrella Galán como representante europea. José Luis Gómez Navarro como educador universitario. Ana Justel con cátedra académica. Felipe González Márquez, expresidente del Gobierno. Sandra León Alfonso en ciencias políticas e indagación. José María Maravall Herrero como profesor emérito. Andreu Mas-Colell en enseñanza avanzada. Juan Moscoso del Prado en finanzas y exlegislador. Jesús Ruiz-Huerta Carbonell dirigiendo la unidad de estrategias colectivas. Ignacio Santillana en análisis económico y asesor corporativo. Javier Solana, exsecretario general de la OTAN. Francisca Sauquillo en abogacía y líder de iniciativas pacíficas. Elena Valenciano como exmiembro parlamentario continental. Mercedes Cabrera, antigua responsable educativa. Belén Barreiro, socióloga de referencia para las encuestas del Grupo Prisa. Y Manuel de la Rocha Rubí en derecho.

Durante 2025, esta fundación ha producido 16 informes. Entre los más relevantes destacan: "El estado de la Unión Europea 2025", que examina dinámicas institucionales continentales; "Informe Iberoamérica 2025", enfocado en relaciones transatlánticas y desarrollos regionales; "Informe África 2025", abordando evoluciones subsaharianas y oportunidades colaborativas; "Reconfiguración de Oriente Medio tras la guerra de Gaza", analizando cambios geopolíticos posteriores a conflictos; "Reconstrucción social y económica de Ucrania desde la perspectiva de la Europa Social", proponiendo enfoques inclusivos para recuperación postbélica; "El aumento del gasto en defensa español", evaluando incrementos presupuestarios militares; y "La Triple Transición: verde, digital y social", explorando convergencias ambientales, tecnológicas y equitativas para futuros sostenibles.

Evolución financiera en ejercicios recientes

Los ingresos de la fundación ascendieron en 2024 a 894.462,65 euros, marcando una reducción respecto al año anterior. En 2023, fue de 973.016,96 euros, lo que implica un 8,07 % menos. La memoria anual detalla cuatro categorías principales de financiación el año pasado.

Primero, el monto neto derivado de la "cifra de negocios" sumó 515.725,27 euros, superando ligeramente los 493.903,16 euros registrados un año antes. Segundo, las contribuciones por cuotas generaron 112.004 euros, casi idénticos a los 111.906 euros del periodo anterior. Tercero, los patrocinios, colaboraciones y otros, con una cifra de 515.725,27 euros, en la que destaca un ligero incremento de 21.822,11 respecto al ciclo anterior. Cuarto, "las subvenciones, donaciones y legados de explotación" en 2024 fueron un total de 266.733,38, en este caso sí hay una notable caída, perdiendo un total de 100.474,42 euros.

La fundación enmascara el último tipo de ingreso en tres categorías y no se puede saber cuánto reciben en subvenciones visionando sus cuentas públicas pero gracias al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas públicas, mediante una consulta, este monto ascendió a 156.657 euros en 2024, por lo que la parte de "donaciones y legados de explotación" es de 110.076,38 euros.