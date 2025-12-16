El precio del huevo se dispara tras un mes de confinamiento para las gallinas

España cumple ya un mes de confinamiento para todas las gallinas criadas al aire libre para intentar evitar la gripe aviar. Pese a una mejora de la situación sanitaria en las granjas, la medida está repercutiendo en el mercado y el precio del huevo continúa disparado.

¿Qué es la gripe aviar? La gripe aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, género Influenzavirus A, que afecta principalmente a aves de corral y aves acuáticas silvestres. Existen cepas de baja y alta patogenicidad: las de baja suelen pasar desapercibidas, mientras que las altamente patógenas (especialmente los subtipos H5 y H7) provocan síntomas graves y una elevada mortalidad en las aves infectadas.

La expansión del virus ha obligado a sacrificar más de 2,5 millones de aves desde el pasado verano, en su mayoría gallinas ponedoras, lo que ha reducido de forma notable el censo y ha tensionado la oferta aún más de lo que ya estaba. Hay que tener en cuenta que en el último año, el consumo de huevos aumentó un 4,38%, mientras que el censo de gallinas ponedoras apenas creció un 0,32%. Así que los 14 brotes en las granjas y el sacrificio masivo de aves ha mermado la oferta todavía más.

Los huevos, un 30% más caros que el año pasado

La mesa sectorial avícola de puesta y carne ha reconocido esta misma semana que la influenza aviar ha condicionado de forma directa la producción y ha tenido un efecto significativo sobre la evolución de los precios. Según el propio sector, el precio del huevo es ya un 30% más caro que en 2024, una subida que se ha acelerado en las últimas semanas coincidiendo con el confinamiento obligatorio de todas las aves al aire libre.

Los datos oficiales del Índice de Precios de Consumo confirman esta tendencia. El precio del huevo se encareció un 6,8% solo en noviembre y acumula un alza del 30,2% en el último año, muy por encima de la media de los alimentos. El INE señala que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2,8% interanual y un 0,3% respecto al mes anterior, con los huevos, la leche, el queso y la carne entre los productos que más han contribuido al repunte mensual del IPC.

Relativa mejora sanitaria

Mientras los precios siguen subiendo y parecen no tocar techo, el confinamiento de las gallinas se mantiene porque el virus sigue circulando gracias a las aves silvestres, con focos como el que ha dejado a más de cien cigüeñas muertas en el río Manzanares.

En este sentido, el balance empieza a ser positivo. España lleva ya mes y medio sin registrar nuevos brotes en granjas, lo que acerca al país a la consecución del estatus de libre de influenza aviar de alta patogenicidad, con los beneficios que ello conlleva para el comercio exterior. Desde el primer foco declarado en Badajoz permanecen bloqueados cerca de 80 certificados sanitarios de exportación, que afectan a unos 40 países y limitan las ventas al exterior del sector avícola.

Pese a esta mejora sanitaria, el daño económico persiste y se traslada al bolsillo de los consumidores, que ven como los huevos se consolidan como uno de los alimentos que más ha subido este año, con la docena alcanzando los 4 euros en muchos casos y cuyos efectos se trasladan a los dulces navideños y otros productos que utilizan el huevo como materia prima.