Estos son los 10 municipios con menor renta de España
De acuerdo con un reciente informe de Fedea sobre la renta media en los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, estos son los diez municipios donde la renta media es más baja. Cuatro municipios pertenecen a Andalucía, dos municipios a Alicante, dos a Santa Cruz de Tenerife, uno a Las Palmas y otro a la Región de Murcia.
El municipio de El Ejido es el que menos renta media tiene de toda España, con apenas 13.818 euros por declarante.
Sanlúcar de Barrameda es el segundo municipio de España con menor renta media, siendo de 15.067 euros.
Elda es el tercer municipio con la menor renta media de España, siendo en el año 2022 de 15.566 euros.
Arona es el cuarto municipio de más de 50.000 habitantes con menor renta de España, siendo de 15.668 euros.
Santa Lucía de Tirajana es el quinto municipio que cuenta con una menor renta media, siendo apenas de 15.725 euros.
El sexto municipio con menor renta media es Torrevieja, con 16.327 euros de renta media.
Lorca es el séptimo municipio con la renta media más baja, siendo de 16.566 en 2022.
El octavo municipio con menor renta media en 2022 fue el de Granadilla de Abona, con solo 16.688 euros de media.
Utrera es el noveno municipio con menor renta media, situándose en 16.865 euros en 2022.
Por último, Motril es el décimo municipio con menor renta de España, con 17.107 euros de renta media en 2022.