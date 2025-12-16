Gran manifestación del campo europeo contra la nueva PAC: "Están jugando con las cosas del comer"

El malestar del campo europeo vuelve a aflorar con fuerza y los tractores volverán este jueves a las calles, concretamente a las de Bruselas. Agricultores de los 27 Estados miembros se concentrarán allí para protestar contra los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y contra el rumbo que, a su juicio, está tomando la política agraria de la Unión Europea.

Desde España, tres de las principales organizaciones profesionales agrarias —Asaja, COAG y UPA— viajarán de forma conjunta a la capital belga. Con un despliegue que califican de "histórico" , las asociaciones quieren transmitir un mensaje bastante claro, el de la unidad del campo europeo frente a las políticas de las instituciones comunitarias.

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha advertido de que la propuesta sobre la nueva PAC supone "menos dinero y más exigencias", y ha subrayado que "están jugando con las cosas de comer", en referencia al impacto directo sobre la rentabilidad de las explotaciones y la seguridad alimentaria.

La PAC, en el punto de mira

El eje central de la protesta es la nueva PAC. Las organizaciones agrarias rechazan de plano la propuesta incluida en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que cambia el modelo clásico de las ayudas y plantea un fondo único que cada Estado miembro decidiría cómo repartir. Los agricultores denuncian que ese modelo pone en riesgo sus ingresos, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la Unión.

Además, la propuesta de la Comisión Europea implica un recorte de las ayudas. España dispondría de 79.900 millones de euros entre 2028 y 2034 para fondos regionales y ayudas agrícolas, casi un 20% menos que en el periodo actual. El campo no está dispuesto a asumir el tijeretazo en la PAC mientras se incrementan los presupuestos destinados a defensa.

Crece la tensión en Francia

Esta misma semana, agricultores franceses han cortado una vía férrea entre Toulouse y Narbona y mantienen bloqueos en varias autopistas del suroeste del país. Sin embargo, en su caso, las protestas se dirigen contra la gestión gubernamental de la dermatosis nodular contagiosa que está afectando a su ganado.

Los agricultores y ganaderos franceses también protestan contra la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur (lo consideran una amenaza directa hacia la producción nacional) mientras el Gobierno galo intenta frenarlo en Bruselas, aunque de momento sin éxito.

Von der Leyen intenta calmar al sector

Este martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó un mensaje de apoyo al sector, asegurando que la agricultura será "un elemento central" en el próximo presupuesto comunitario. También ha señalado que Bruselas promete una dotación mínima de apoyo a la renta y mayor flexibilidad para que Estados y regiones refuercen las ayudas donde más se necesiten.

Sin embargo, estas palabras no han logrado apaciguar los ánimos. Los convocantes consideran insuficientes las garantías ofrecidas y temen que, tras estos discursos, se consolide un modelo que recorte fondos, aumente la competencia exterior y siga asfixiando al agricultor europeo con normas y costes cada vez más difíciles de asumir.