Los productores españoles de cerdo tienen estos días un motivo para el optimismo dentro de un escenario internacional complicado. China, el principal comprador de porcino europeo, ha decidido finalmente imponer aranceles a las importaciones procedentes de la Unión Europea, pero España ha salido claramente mejor parada que la mayoría de sus competidores.

El Ministerio de Comercio chino ha anunciado el cierre de la investigación por competencia desleal iniciada en junio de 2024. El resultado es que a partir de este miércoles va a imponer aranceles (ellos los llaman "derechos antidumping") de entre el 4,9% y el 19,8% durante los próximos cinco años. El porcentaje queda muy por debajo del castigo provisional de hasta el 62,4% que Pekín llegó a implantar el pasado mes de septiembre.

España, en el tramo más bajo

La buena noticia para el sector nacional es clara: las empresas españolas no pagarán más del 9,8%, bastante menos que nuestros competidores europeos, lo que obviamente representa una gran ventaja para el porcino español en un contexto complicado por las restricciones a las exportaciones debido a la gripe porcina africana en jabalíes en la provincia de Barcelona.

En la lista de aranceles a empresas españolas, Litera Meat soportará el menor arancel de todos, un 4,9%, mientras que el resto de compañías —entre ellas ElPozo Alimentación, Incarlopsa, Argal, Guissona, Noel o Sánchez Romero Carvajal— afrontarán una tarifa del 9,8%.

Muy lejos quedan los porcentajes que sufrirán otras grandes productoras europeas. Las cárnicas holandesas del grupo Vion tendrán que pagar el arancel máximo, del 19,8%, y la danesa Danish Crown se quedará cerca, con un 18,7%.

Diplomacia y buena sintonía con China

Desde Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca, destacan que la rebaja de tasas a los productos españoles es fruto de la "intensa cooperación técnica y diplomática" mantenida con las autoridades chinas. De hecho, el arancel del 9,8% que se aplicará a las empresas supone una reducción de alrededor del 50% respecto al gravamen provisional.

En los últimos dos años, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a China tres veces, el ministro de Agricultura, Luis Planas, también ha visitado el país en varias ocasiones y el pasado 12 de noviembre los Reyes realizaron una visita de Estado a Pekín. Durante ese viaje, Felipe VI y Xi Jinping respaldaron la firma de varios acuerdos comerciales, incluido el protocolo de regionalización que ha permitido que únicamente se hayan vetado las exportaciones de porcino del área afectada por la peste porcina africana y no de todo el país.

En un contexto global complejo, con China importando más de 1,1 millones de toneladas de porcino europeo en 2024, el sector español considera que ha sabido defender sus intereses, señala Interporc. Menos aranceles que sus competidores, un veto sanitario limitado y una relación política fluida con el gigante asiático explican por qué, pese a las dificultades, los productores españoles pueden permitirse hoy un moderado suspiro de alivio.