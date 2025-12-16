Los sindicatos proponen un SMI que suba en 32 euros para el trabajador y en 57 para Hacienda

El Gobierno prepara una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. Con Yolanda Díaz a la cabeza, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está planificando la octava subida de este sueldo artificial.

La semana pasada, el Ministerio de Trabajo recibió el informe de la "Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional" nombrada por la propia Yolanda Díaz, y que tiene como misión calcular cada ejercicio cuál es el 60% del salario medio de España para posteriormente subir hasta esa cifra el SMI.

Trabajo vs Hacienda

Como ya sucediera en ocasiones anteriores, la subida del SMI ha enfrentado a Hacienda y Trabajo por la tributación por IRPF del mismo. Mientras el departamento que dirige María Jesús Montero ha abogado anteriormente porque el SMI tribute, el de Yolanda Díaz se ha negado a ello debido a que, por ejemplo, este año, el Estado se iba a quedar con más del 40% de la subida.

Hacienda y Trabajo resolvieron el pasado choque con un pacto para introducir una deducción de 340 euros al año en la cuota del IRPF que ha hecho que los nuevos asalariados que han pasado este año a cobrar el SMI no tributasen por el IRPF de 2025. Esta fórmula ha sido mucho más rentable para las arcas públicas que elevar el mínimo exento del IRPF, como también estaba encima de la mesa.

Ahora, Yolanda Díaz ha encargado a sus "expertos" calcular cuánto tendrá que subir el SMI tanto si tributa por IRPF como si no tributa. El resultado ha sido que teniendo en cuenta la primera opción este salario debería subir un 4,7% y en el segundo caso, un 3,1% desde la cuantía actual: 1.184 euros.

Hacienda es la que gana

Por encima está la propuesta conjunta de CCOO y UGT que piden una subida hasta los 1.273 euros brutos al mes (17.822 euros al año), lo que supone un incremento del 7,5% respecto a esos 1.184 euros.

Según los sindicatos, el SMI "debe establecerse en 1.216 euros netos mensuales para 2026, lo que obliga a alcanzar los 1.273 euros para que, una vez aplicada la tributación del IRPF, se mantenga ese nivel neto". Por tanto, teniendo en cuenta sus cálculos, de la subida del SMI (89 euros), 32 euros irían para el trabajador y 57 para Hacienda (más de la mitad).

Las propuestas de los sindicatos y de los "expertos" de Trabajo difieren también de la presentada por las patronales CEOE y Cepyme, que plantean una subida del SMI de hasta el 1,5% para 2026, lo que supondría alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exenta del IRPF.

Las patronales critican además que "la Encuesta de Estructura Salarial (EES), que sirve de base a la hora de extraer el salario medio para el grupo de expertos que asesora a Trabajo, no contempla los salarios de la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, entre otros, lo que genera una distorsión al alza". Precisamente "estos sectores son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado". Por ello, creen que sería más adecuado usar la EPA.

Como ya venimos publicado en Libre Mercado, una nueva subida del SMI supondrá otro golpe a las empresas más pequeñas, a los trabajadores menos cualificados, como la hostelería o la agricultura, amenaza con destruir de empleo y con generar estancamiento salarial.