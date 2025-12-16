Sorpresa por el premio a la Mejor Hamburguesa de Europa: "Son panes radioactivos"

La hamburguesería cordobesa Nolito’s se ha convertido en la gran protagonista del panorama gastronómico europeo tras alzarse con el premio a la Mejor Hamburguesa de Europa 2025. El reconocimiento ha llegado tras imponerse en la final de The Champions Burger, celebrada en el Fòrum de Barcelona, donde su propuesta, bautizada como Diamante azul, ha logrado convencer al jurado frente a otras dos hamburgueserías finalistas: Godeo, también de Córdoba, y Gottan Grill, de Málaga. El certamen ha reunido a 32 hamburguesas seleccionadas a lo largo de una extensa gira por distintas ciudades y contó con la participación de restaurantes de varios países europeos.

La Diamante azul ya había sido distinguida previamente como la Mejor Hamburguesa de España, un premio que reforzó su candidatura en la final europea. La edición de este año de The Champions Burger ha recorrido durante diez meses decenas de ciudades, con paradas incluso fuera de España. Además, ha congregado a millones de visitantes, según datos de la organización, en un evento que ha reunido a más de 300 hamburgueserías.

La polémica reacción del público en las redes sociales

No obstante, el anuncio del premio no ha tardado en generar una polémica reacción en redes sociales. Lejos de limitarse a mensajes de felicitación, numerosas publicaciones de medios de comunicación que difundieron la noticia se han llenado de comentarios críticos, irónicos y sorprendidos por la elección de la hamburguesa ganadora.

Por ejemplo, en los comentarios del perfil de X del diario El Mundo, una parte significativa de las reacciones se ha centrado en el aspecto visual de la hamburguesa, especialmente por su llamativo pan brioche de color azul, que muchos han considerado poco apetecible. Un usuario afirma que "he cagado mierdas más agradables a la vista", y otro critica el pan asegurando que "se les ha puesto mala, está lleno de moho el pan".

Se les ha puesto mala, esta lleno de moho el pan — Javier R (@javierrus94) December 14, 2025

Tengo un queso caducado en la nevera que tiene el color del pan ese — Naufrago Urbano ™ (@nafragurbano) December 15, 2025

Otro usuario señala: "Las hamburguesas de hoy te comes una y te da 12.600 infartos por minuto", mientras que otro bromea: "La más barata seguro que no". "Ese pan lo hornean desde 1986 en una tahona pegada al reactor nuclear de Chernobyl", ironiza un usuario en otro comentario, mientras otro resume la opinión de muchos: "Por la pinta no ha ganado, desde luego".

He cagado mierdas más agradables a la vista. — 𝐁𝐚𝐫 𝐃𝐞 𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 (@BarDePueblo1) December 15, 2025

Que una hamburguesa te produzca repulsión con solo verla no es una buena señal — Pablo Maganto (@maganto_pablo) December 14, 2025

Las hamburguesas de hoy te comes una y te da 12.600 infartos por minuto — ♏Empa90''s♏ (@Empa90s) December 14, 2025

Finalmente, ha habido quienes han cuestionado el concepto de la hamburguesa y su origen. Un usuario apunta que parece "un estofado entre panes radioactivos", y otro opina sobre el negocio de las smash burgers en general: "Las smash burgers son un invento de los yankees para que muramos de obesidad como ellos".

¿Cómo es la hamburguesa premiada?

La hamburguesa premiada se caracteriza por una combinación de ingredientes poco habitual: pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, carne fat smash madurada, costilla al estilo americano, mermelada de bacon, queso cheddar, bacon crujiente, mayonesa ahumada y una salsa especial. Esta propuesta, definida por la organización como atrevida y diferencial, ha sido clave para su éxito en el certamen. En los eventos, la hamburguesa tenía un precio de 12’95€ euros.

Más allá del galardón, el caso de Nolito’s pone de manifiesto cómo el negocio de las hamburguesas sigue creciendo día a día en España, apostando por propuestas cada vez más originales y creativas, aunque a veces controvertidas o divisivas para el público.