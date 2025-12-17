El Gobierno planea reducir a 35 horas la jornada de los funcionarios de la Administración del Estado ya en febrero

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Función Pública, se ha comprometido a empezar a implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) cuanto antes. A partir de enero del año próximo, comenzarán las reuniones clave.

De esta forma, el Ministerio de Función Pública ha mantenido dos reuniones este miércoles con los sindicatos mayoritarios de funcionarios para hacer un seguimiento de esta cuestión. Desde UGT Servicios Públicos se ha emitido un comunicado donde se confirma este acuerdo y se ha dicho que "aunque la Administración no ha facilitado una fecha exacta para su entrada en vigor, se ha comprometido a que sea entre los meses de febrero y marzo."

También se regulará el teletrabajo en la AGE

También la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha formado parte de la reunión con el Ministerio de Función Pública, UGT y CCOO, donde además de la aprobación de la jornada semanal de 35 horas para el año que viene se ha acordado la regulación del teletrabajo. Tal y como ha expresado CSIF, el Gobierno se volverá a reunir con los sindicatos el próximo 29 de enero.

"Función Pública ha trasladado que el próximo mes de enero se reunirá con los diferentes responsables de los departamentos ministeriales para tratar la implementación, en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), de la jornada semanal de 35 horas y la regulación del teletrabajo", ha comunicado CSIF.

Hay que tener en cuenta que esta reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales afectaría únicamente a los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), no a todos los empleados públicos. De acuerdo con los datos más recientes que tenemos a nuestra disposición, que pertenecen a julio de 2025, la Administración del Estado contó para esta fecha con 246.418 trabajadores. De estos, 147.544 eran "personal funcionario de carrera", 82.775 eran "personal laboral" y 16.099 pertenecían a la categoría de "otro personal".

En la siguiente tabla que pertenece al "Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Julio de 2025" podemos ver cuántos trabajadores pertenecen a la AGE.

Como se puede apreciar en la tabla, los trabajadores públicos que se beneficiarán de esta jornada laboral de 35 horas semanales serán los que pertenezcan a: ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, universidades públicas no transferidas y otros entes de derecho público.

En cualquier caso, y aunque esta medida no vaya a afectar a todos los empleados públicos, lo que está claro es que va a haber un grupo de más de 245.000 trabajadores de la AGE que se va a beneficiar de trabajar menos horas el año que viene, unido esto al incremento de un 2,5% de sus salarios en diciembre de este año, de manera que van a trabajar menos horas y cobrarán más.

Dicha subida salarial, lógicamente, contribuirá a elevar el gasto en salarios públicos para el próximo año. Como ya contamos en Libre Mercado, en 2024 el gasto en empleados públicos fue de 172.350 millones de euros, de manera que para 2026 este gasto volverá a marcar un nuevo récord (algo que se lleva produciendo año a año desde que gobierna Pedro Sánchez).

En resumidas cuentas, mientras este grupo de trabajadores del sector público se verá privilegiado con un aumento de salario y una reducción de la jornada laboral, los trabajadores del sector privado tendrán que seguir pagando cada vez más impuestos para financiar estos "logros", mientras sus salarios seguirán sin aumentar en muchos casos.