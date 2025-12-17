Haxx, nueva identidad corporativa de Hafesa

Haxx es la nueva identidad corporativa del grupo energético anteriormente conocido como Hafesa, una compañía con una década de trayectoria que, con motivo de su aniversario, inicia oficialmente una nueva etapa, con una imagen que representa mejor el momento en el que se encuentra.

Según informó, este rebranding, en el que la compañía lleva trabajando cerca de dos años, muestra la evolución natural de la empresa hacia un modelo "más moderno, global y preparado para liderar el futuro del trading y la distribución energética". El lanzamiento de Haxx supone además la unificación de todas las marcas de las distintas unidades de negocio del grupo bajo una única identidad corporativa, reforzando la coherencia, la solidez y el reconocimiento de la marca a nivel nacional e internacional.

"Haxx simboliza la energía que avanza. Una empresa fortalecida, mejor preparada para competir con los grandes del sector, operando con agilidad, transparencia e impacto global. Esta marca representa lo que somos hoy, una compañía que apuesta por la excelencia operativa y por relaciones sólidas y de confianza con nuestros clientes y proveedores", afirmó Diego Guardamino, CEO de Haxx.

El lanzamiento de Haxx coincide con un ejercicio marcado por la estabilidad del negocio y el refuerzo estratégico de su infraestructura, consolidando a la empresa como un actor relevante del sector energético tanto a nivel nacional como internacional.

La compañía prevé cerrar el ejercicio 2025 con una facturación de 1.333 millones de euros y unas ventas de 1.500 millones de litros de combustible, impulsada por la diversificación de su actividad, el crecimiento de su red logística y un posicionamiento renovado que refuerza su presencia internacional.

Haxx indicó que avanza en la consolidación de un sistema de distribución alternativo y complementario a la red de Exolum, apoyado en la adquisición e integración de nuevas plantas de almacenamiento. Este modelo permite a la compañía reforzar su autonomía operativa y ganar flexibilidad en la gestión del suministro.

Del volumen total vendido en 2025, que asciende a 1.500 millones de litros, la mayor parte se ha suministrado a través de las plantas de Bilbao y Motril. Desde el pasado mes de septiembre, Haxx opera también desde las nuevas terminales de Cartagena y Málaga, que ya forman parte activa de su red de distribución. De cara a 2026, la incorporación de la terminal de Ocaña reforzará la cobertura en la zona centro peninsular.

Terminales de almacenamiento

El crecimiento del negocio en lo referente al del área de terminales ha sido especialmente destacado. La adquisición de ODT en Málaga y Tancar en Cartagena, junto con el inicio de la construcción de la nueva terminal de Ferrol, permite a la compañía superar los 660.000 m³ de capacidad de almacenamiento, consolidándose en el Top 5 de operadores a nivel nacional.

Haxx también ha obtenido la autorización de la planta de Motril como depósito aduanero, ha alcanzado un récord histórico en Bilbao —superando los 100.000 m³ suministrados en octubre— y avanza en la puesta en marcha de la terminal de Ocaña, que iniciará operaciones antes de finalizar el primer trimestre de 2026.

En lo referente al negocio de estaciones de servicio la evolución ha sido hacia un modelo basado en activos propios. La compañía está construyendo su primera área de servicio en la zona portuaria de Motril bajo la nueva imagen de Haxx, que integrará cargadores ultrarrápidos para turismos y vehículos pesados.

Paralelamente, la empresa redefine su estrategia con un nuevo enfoque que se centrará en la construcción de estaciones propias bajo un modelo estandarizado con el objetivo de reforzar el control sobre la inversión, optimizar costes de desarrollo y asegurar la homogeneidad de la red, manteniendo el objetivo de alcanzar 80 estaciones de servicio en 2030.

Haxx continúa ampliando su base de clientes externos, demostrando flexibilidad y capacidad de adaptación gracias a una red logística robusta. Con vistas a 2026, prevé incrementar su flota para dar servicio a la futura terminal de Ocaña y suministrar a la zona centro peninsular. Paralelamente, la compañía contempla el establecimiento de nuevas bases logísticas en Cartagena y Málaga, con el objetivo de optimizar los flujos asociados a sus nuevas terminales y fortalecer su cobertura territorial.

Aletteo

Aletteo, la comercializadora eléctrica del grupo, celebra su primer año afianzándose en un mercado competitivo mediante alianzas estratégicas. De cara a 2026, se prepara para dar un salto clave mediante su alta como operadora gasista, ampliando así el abanico de servicios energéticos que Haxx pondrá a disposición de sus clientes.