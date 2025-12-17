Pilar Alegría usó su cargo como ministra para promocionarse en Aragón: 48 actos frente a 18 en otras CCAA

La exministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha aprovechado su rol en el Gobierno para elevar su perfil en la región aragonesa organizando actos institucionales desvinculados de sus competencias. De acuerdo con el análisis de su itinerario público accesible en el portal de La Moncloa, este enfoque se manifiesta en la acumulación de compromisos en Aragón. Elegida como secretaria de Organización del PSOE aragonés el 27 de enero de 2025, cuando adquirió el estatus de precandidata a las elecciones autonómicas. Previo a ese momento, no agendó ni un solo evento oficial en dicho territorio. En calidad de encargada de la cartera citada, sus obligaciones no solo se han limitado a educación, FP y Deportes, en numerosas de sus visitas regionales trascendieron estos ámbitos. Tal táctica subraya una disparidad: 42 fechas asignadas a actos en su región natal, en oposición, tan sólo se trasladó en 18 ocasiones a las demás autonomías, sin contar la Comunidad de Madrid. Esta práctica genera interrogantes sobre el empleo de recursos públicos en beneficio de su candidatura, y más ahora cuando Azcón ha convocado elecciones para el 8 de febrero

Compromisos desvinculados de sus atribuciones en el ámbito aragonés

A lo largo del año se han detectado 17 actos oficiales fuera de sus funciones en su comunidad autónoma que cubren desde inauguraciones hasta funerales. Esto supone el 40% de los desplazamientos gubernamentales a su región natal.

Durante 2025, Pilar Alegría emprendió un recorrido por Aragón que iba más allá de sus responsabilidades ministeriales. Todo comenzó el 31 de enero, cuando visitó el Parador de Veruela (Zaragoza). Allí mantuvo un encuentro con su directora, Raquel Sánchez. El 7 de febrero intervino en un foro sindical de UGT. Meses después, el 5 de abril, participó en el acto de colocación de la primera piedra de la residencia mixta para la tercera edad de Azuara, también en la provincia de la capital aragonesa. No pasó mucho tiempo antes de que, el 10 de abril, participara en un congreso regional de CCOO.

Con la llegada de la primavera, el 17 de abril, asistió al acto solemne de ‘La Rompida de la Hora’ en Albalate del Arzobispo (Teruel). Era una tradición que une a los vecinos en un estruendo colectivo de tambores. El 1 del mes siguiente asistió a la manifestación del Primero de Mayo. Avanzando hacia el verano, el 23 de mayo, dio una conferencia económica junto a Salvador Illa ante empresarios, emprendedores y representantes de las instituciones y la sociedad civil aragonesa. Junto con Salvador Illa, posteriormente recorrió las instalaciones de distribución de BonÁrea, en Épila (Zaragoza). En junio, el 28, desfiló con orgullo en la marcha LGTBI+ en la urbe central de la región.

Julio trajo más momentos destacados. El 4 asistió a la entrega de los premios Santa Isabel, celebrando el talento aragonés. El 21 supervisó la inauguración de un nuevo túnel que conecta las autopistas A-68 y Z-40. Agosto no fue menos intenso. El 21 rindió homenaje a la UME u otros participantes que actuaron en las inundaciones en Azuara.

Ya en octubre, el 2, evaluó proyectos de la fundación Térvalis en Teruel, vinculados a "creación de empleo sostenible y autosuficiente en sectores en riesgo de exclusión". El 4 fue distinguida por el ayuntamiento justo antes del pregón de las fiestas del Pilar. El 19 se sumó a la XXV 'Fiesta por la inclusión', organizada por la Fundación Dfa, en la capital regional. El 15 del mes siguiente visitó el pueblo de Albalate de Cinca (Huesca). El 27 entregó los premios Meninas, en la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Finalmente, en diciembre, el 4, cerró este capítulo con un tributo póstumo a Javier Lambán. Otorgó el premio Gabriel Cisneros por su defensa de los valores constitucionales.

Participaciones concordantes con sus obligaciones en la esfera aragonesa

Durante este año, Pilar Alegría se ha sumergido en una serie de 25 eventos institucionales en Aragón que en este caso sí eran de sus responsabilidades como ministra. Su viaje arrancó el 14 de febrero, donde acudió a la toma de posesión del decano de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza.

Marzo trajo emociones deportivas. El 23 presenció la gran final de la Copa de la Reina de baloncesto femenino. Entrando en abril, el 2 recorrió un centro ocupacional de ATADI en Andorra (Teruel), enfocado en personas con discapacidades intelectuales. El 9 se reunió con los agentes sociales de Aragón, en la sede de la Delegación del Gobierno regional. Al día siguiente, el 10, presentó el cartel del Mundial de Trail Running en la capital autonómica. Cerrando el mes, el 23 se unió a las conmemoraciones del Día de Aragón.

Mayo continuó con hitos universitarios. El 5 asistió a la investidura de la rectora de la Universidad de Zaragoza. El 11 disfrutó del partido de balonmano entre la selección española y Letonia.

Junio fue un remolino de cierres. El 11 conmemoró el aniversario del instituto de adultos en Fuentes de Ebro (Zaragoza). El 17 marcó el fin del curso en el campus de formación Corona de Aragón. El 20 clausuró un encuentro de mujeres líderes en UGT en un centro de formación de la capital maña.

Julio solo tuvo un acto. El 4 recibió a la selección aragonesa de fútbol por su conquista de la Copa de las Regiones de la UEFA. Septiembre abrió con homenajes. El 6 homenajeó a la maestra María Domínguez, asesinada en 1936, en Fuendejalón (Zaragoza). El 13 encabezó el aniversario de Plena Inclusión y los 10 años de Los que no se Rinden. El 19 visitó la Escuela Infantil '@s cri@s', en Almudévar (Huesca). Posteriormente visitó el Ayuntamiento.

Octubre se centró en el ‘Año Franco’ y el deporte. El 17 intervino en el acto 'La depuración del magisterio y del profesorado universitario en Zaragoza (1936-1945). El 24 habló en el 'I Congreso Nacional de la Red de Líderes, Mujeres Directivas en el Deporte'.

Noviembre intensificó el enfoque comunitario. El 6 revisó el balance de éxitos del programa Compartiendo Movimiento en un colegio de Binéfar (Huesca). El 7 intervino en la entrega de los 'Premios Josep Albert Mestre', en Zaragoza. El 8 visitó la escuela infantil Domingo Jiménez Beltrán en Calatorao, de la misma provincia, interactuando con alumnos de primaria e infantil.

Diciembre culminó con gestos solidarios. El 1 presenció los galardones de la ONCE. El 11 acudió a la guardería La Cometa, un polideportivo, una biblioteca y el ayuntamiento en Esplús (Huesca), evaluando infraestructuras multifuncionales. El 12 participó en el evento 'Conectando Talento: Centros de Referencia Nacional y Centros de Excelencia', seguido de la clausura del ‘Festival Be Free’, ambos en Zaragoza.

Tanto para los actos que corresponden con sus competencias como los que no, Pilar Alegría se decantó en un 72% por hacerlos en municipios gobernados por el PSOE.

Reparto territorial de sus intervenciones

En el vasto mosaico de España, la agenda de Pilar Alegría en 2025 pintó un panorama desigual, dejando varias regiones sin visitar. Las Canarias quedaron completamente al margen de sus visitas oficiales, al igual que Cantabria, Murcia, País Vasco, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que no registraron ni una sola huella de su presencia institucional.

En cambio, otras tierras sí capturaron su atención, aunque con intensidades variadas que dibujan un gradiente revelador. La capital, Madrid, dominó el horizonte con 74 días de compromisos, como un faro inevitable en el centro del país. Le siguió de cerca su tierra natal, Aragón, con 43 jornadas dedicadas. Luego, un trío de comunidades compartieron un modesto tercer lugar: Andalucía, Asturias y Galicia, cada una con apenas 3 apariciones.

Cataluña, con sus 2 eventos, marcó un paso intermedio, mientras que un pelotón de regiones cerraron la lista con solo 1 cada una: las islas Baleares, las planicies de Castilla y León, los viñedos de Castilla-La Mancha, las playas de la Comunidad Valenciana, las dehesas de Extremadura, los valles de Navarra y los caldos de La Rioja.