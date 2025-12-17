Redondo se inventa la profesión de "agente de igualdad" para tapar el 'Me Too' del PSOE

El Consejo de Ministros y Ministras aprobó este martes el anteproyecto de Ley por el que se regula el ejercicio de la profesión de agente de igualdad. Así lo anunció la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la que ha sido la última rueda de prensa de Pilar Alegría como portavoz del Gobierno, tras saberse que será la próxima candidata del PSOE por Aragón.

En palabras de la ministra Ana Redondo "con este anteproyecto, lo que pretendemos, en primer lugar, es profesionalizar la actividad de todas aquellas personas que están desarrollando funciones en materia de igualdad. También poner en valor los estudios y la capacitación técnica de los agentes de igualdad. Queremos dar seguridad jurídica a todo este sector profesional para evitar, entre otras cosas, el intrusismo profesional que nos consta que existe y garantizar la calidad de los servicios relacionados con la igualdad".

Según Ana Redondo "los contenidos de los planes de estudio serán desarrollados y ya se está trabajando desde el Instituto de las Mujeres y el Ministerio, y serán aprobados conforme a la legislación vigente a través de reglamento". Así pues, vemos que no hay nada concretado todavía, sino que se irá haciendo sobre la marcha, algo que parece más bien una cortina de humo del Gobierno de Sánchez para intentar acallar las voces sobre los supuestos escándalos de acoso sexual dentro de su partido, siendo el más sonado el caso de Paco Salazar.

A la pregunta de cuáles serán las funciones de estos llamados agentes de igualdad, la ministra socialista ha respondido que "fundamentalmente el análisis y el diagnóstico de todas aquellas acciones y actividades humanas que repercuten en la desigualdad y la discriminación entre mujeres y hombres, y también en el diseño, en el seguimiento y en la evaluación de las políticas públicas encaminadas a dar satisfacción al artículo 9.2 de la Constitución, que nos orienta a remover todos los obstáculos que todavía impiden la igualdad real de oportunidades."

Una cortina de humo en medio de la crisis

Un poco más adelante en su discurso, la ministra Redondo ha expresado que estos agentes de igualdad se reservan una actividad, que tendrá que ver con "asesoramiento técnico externo sobre la elaboración y el seguimiento de protocolos antiacoso y antiviolencia, todo tipo de violencias machistas, sexuales o de género. También la asistencia técnica externa a las comisiones que evalúan y establecen los planes de igualdad en el seno de las empresas y aquella que tiene que ver con la evaluación de políticas públicas de igualdad, además de toda la formación específica en materia de igualdad, que también será reservada a los agentes de igualdad".

No deja de llamar la atención que sea justo en medio de la grave crisis del PSOE con los supuestos escándalos de acoso sexual dentro de sus filas cuando deciden sacar adelante este anteproyecto de ley, siendo además uno de los puntos más importantes lo referente a los protocolos antiacoso.

Para poder tener el título oficial de agente de igualdad, se deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos: estar en posesión de un título universitario oficial de grado o equivalente en el ámbito de conocimiento de estudios de género, estudios feministas y políticas públicas de igualdad; o estar en posesión de un título oficial habilitante de Máster Universitario en Agente de Igualdad. El título profesional será expedido por las universidades competentes.

En definitiva, este anteproyecto de ley parece más bien un intento del PSOE por blanquear una imagen que se ha visto manchada en los últimos días por los presuntos casos de acoso sexual que se habrían producido dentro del partido en los distintos puntos de España.