Un bombero demuestra la inutilidad de la baliza V16 en accidentes y aconseja mantener los triángulos

El año 2026 ya está a la vuelta de la esquina y con ello la entrada en vigor de las balizas V16 como única forma de señalización en caso de incidente en carreteras, siendo obligatoria a partir de enero en lugar de los triángulos de seguridad. Sin embargo, conforme más se acerca el momento en que estos dispositivos serán obligatorios, se van publicando cada vez más vídeos donde se muestran las carencias que tiene la baliza V16 en comparación con los triángulos de seguridad.

Si ya tuvimos ocasión de ver en Libre Mercado como algunas balizas V16 no conseguían iluminar correctamente en autovías, como es en este caso, hoy compartimos el vídeo de un bombero de Valencia que se ha vuelto viral en redes sociales donde denuncia la inutilidad de la baliza V16 en determinados casos en carretera, además de recomendar a los conductores que sigan llevando los triángulos de seguridad.

Esto es lo que ha compartido el bombero Edi Díaz (@edidiaz822) en sus redes sociales:

Como podemos ver en el vídeo, se muestra una situación donde se ha producido un accidente en una carretera donde el coche está volcado sobre un lateral. Ante esto, el bombero expresa lo siguiente:

"Bueno, este vídeo es para los que entienden de tráfico. Mirad lo que nos acabamos de encontrar con esto. Un accidente en plena curva, vale, con un coche sobre el lateral. Dime aquí dónde le meto esto, esta baliza, qué hacemos con ella, dónde la colocamos. Recomendación como profesional, no dejéis de llevar los triángulos en el coche. ¿Por qué? Porque en un cambio de rasante, con la luz del día, esto no se va a ver en una curva tampoco, y o señalizamos bien 50 metros antes del coche o podemos tener un problema, ¿vale? 50 metros para que los demás vehículos puedan aminorar y no pillaros, creedme. Como bombero no queremos sacar a nadie dentro de un vehículo y esto está bien como algo más, como una señal adicional, pero adicional, no dejéis de llevar nunca los triángulos en el coche."

En su publicación en Tik Tok también podemos ver que enumera una serie de inconvenientes que, a su juicio, tiene la baliza V16. Esto dice Edi Díaz:

En las curvas no te van a ver.

En los cambios de rasante tampoco.

Visibilidad diurna muy limitada.

En un accidente (estructura colapsada) o sobre un vuelco lateral o sobre el techo, dime dónde colocas esta luz para que se te vea.

En un incendio de vehículo tampoco te arrimes al vehículo ni intentes colocarla sobre el fuego (la baliza V16). Es muy peligroso y además inútil.

Si se te cae o se golpea, puede romperse la luz y entonces no vale para nada.

Batería limitada.

Al mismo tiempo, dice que "los triángulos de seguridad sirven en curvas, cambios de rasante, siempre funcionan, de día con luz, en accidentes, vuelcos o sobre techo, en incendios, no se estropean, no se gasta la batería y además te ven con antelación."

Varias de las opiniones de este bombero son compartidas por Juan Francisco Calero, el experto automovilístico con el que tuvimos la oportunidad de hablar recientemente para conocer mejor los pros y contras de las balizas V16. La idea de que hay que seguir usando los triángulos de seguridad es algo que también comparten algunas asociaciones de la Guardia Civil, como es el caso de AEGC del que ya hablamos en este medio.

En resumidas cuentas, mientras la Dirección General de Tráfico (DGT) no parece que vaya a dar marcha atrás en este asunto, son cada vez más los profesionales encargados de asistir en carreteras (bomberos, guardias civiles, policía, etc) los que ponen el grito en el cielo alertando de los fallos en las balizas V16, y recomendando el uso de los triángulos de seguridad.