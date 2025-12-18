El abono transporte único de Sánchez llega justo cuando los españoles han dejado de coger trenes de media distancia

Sánchez cree que creando un abono transporte de 60 euros al mes que no incluye los autobuses interurbanos, el Metro ni los trenes de alta velocidad va a "cambiar para siempre la forma en la que los españoles entendemos el transporte público". Estas últimas palabras son las que pronunció este lunes desde Moncloa cuando dio cuenta de su plan de gobierno "Cumpliendo" y donde aprovechó la ocasión para anunciar que a partir de la segunda quincena de enero el abono único comenzará a funcionar.

La idea es que sus usuarios puedan coger tantas veces quieran los trenes de Cercanías, los servicios de Media Distancia y las rutas de autobuses estatales. La medida es complementaria a las bonificaciones ya existentes para subvencionar el transporte público tras la pandemia y la fuerte asfixia económica provocada por la inflación. Unas subvenciones que han hecho que se utilice más el transporte público, como refleja la Estadística de Transporte de Viajeros publicada cada mes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, los españoles cada día cogemos menos los trenes de media distancia y más los de alta velocidad pero lamentablemente los AVE, AVLO, Iryo y OUIGO se han quedado fuera de la promoción del abono.

Relacionado Sánchez anuncia un abono de transporte para toda España por 60 euros al mes

De los diez primeros meses del año, solamente en abril y en septiembre la tasa anual de pasajeros ha crecido. El resto ha tenido una tasa negativa. La mayor caída se ha producido en el mes de julio con una tasa del -32%. Y con la última estadística en la mano, la del mes de octubre, observamos que la caída es del 6,4%. Estos datos podrían explicar el empeño del Ejecutivo por incluir los trenes de media distancia en el nuevo abono único que comenzará el 19 de enero, como ha confirmado el Ministro de Transportes, Óscar Puente este martes en una entrevista en TVE.

El Ejecutivo ya sabe la fecha a pesar de que le gustaría contar con los transportes interurbanos, cuya competencia no es suya. "Nos hubiera gustado empezar desde el primer día con la incorporación de las comunidades autónomas y ayuntamientos, pero ha habido distintas razones que no lo han hecho posible. Algunas de carácter técnico y otras de carácter más político", ha explicado Puente, quien, no obstante, ha dicho que está "convencido" de que poco a poco se irán integrando.

Mientras tanto, lo que obvia el ministro de Transportes es su disconformidad con las bonificaciones al transporte público (las ya existentes). Pero hace unos meses Puente explicó en un desayuno de Nueva Economía Fórum que él no era partidario de las mismas. "Ustedes saben que yo no soy un gran fan de estas bonificaciones" dijo para, a continuación, explicar que el precio del billete no es determinante para que un conductor renuncie al coche en favor del transporte público, sino que "la oferta tiene que ser calidad, puntualidad, frecuencias y confort", aseguró.