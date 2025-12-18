Miles de agricultores y ganaderos de toda la Unión Europea se han manifestado este jueves en Bruselas en una movilización histórica del campo europeo contra la política agraria de la Comisión que preside Ursula von der Leyen. La protesta ha reunido a unos 10.000 profesionales del sector y 700 tractores procedentes de los 27 Estados miembros, convocados por las principales organizaciones agrarias europeas bajo el paraguas de COPA-COGECA.

Desde el epicentro de la protesta, el responsable de olivar de COAG, Juan Luis Ávila, ha lanzado un durísimo mensaje contra las instituciones comunitarias. "Europa está forzando a que dejemos de producir alimentos, a que dejemos de alimentar a la sociedad europea y a traer productos de terceros países", ha denunciado. A su juicio, esta deriva responde a una cesión total de la Comisión ante los grandes grupos de presión: "Está totalmente entregada a los lobbies de poder que reparten permanentemente dinero aquí en Bruselas".

Ávila ha advertido de las consecuencias estratégicas de desmantelar la producción agraria europea. "Los agricultores y los ganaderos no vamos a pasar hambre (...) pero las ciudades pueden tener un problema muy serio si a Putin se le cruza el cable", ha alertado, subrayando que está en juego "la alimentación de nuestros hijos" y reclamando una respuesta de toda la sociedad.

La manifestación, que comenzó a las 12.00 horas en el Boulevard Roi Albert II, ha recorrido las sedes de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo, coincidiendo además con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Contra el recorte de la PAC

Uno de los ejes centrales de la protesta es el rechazo frontal a la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que plantea un fondo único y supondría, según las organizaciones agrarias, un recorte del 20% en la Política Agraria Común (PAC). COAG denuncia que este recorte implicaría para España una pérdida de 900 millones de euros anuales.

Desde Castilla y León, el coordinador de COAG en la comunidad, Lorenzo Rivera, ha resumido el fondo del conflicto con una advertencia clara: "Queremos defensa, pero sin despensa, y eso es un error que lo vamos a pagar caro. Porque si es necesaria y estratégica la defensa, también lo es la agricultura y la producción de alimentos".

Las organizaciones agrarias denuncian además los acuerdos comerciales impulsados por la UE, como el de Mercosur, la falta de una política comercial justa y una burocracia asfixiante que, a su juicio, aleja a Bruselas de la realidad del campo. Consideran especialmente grave que la Comisión exija más sostenibilidad, digitalización y relevo generacional mientras elimina los fondos que hacen posible avanzar en esos objetivos.