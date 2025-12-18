Fundación Naturgy se vuelca en las entidades sociales valencianas golpeadas por la DANA

Tras meses de trabajo en las zonas afectadas por la DANA, Fundación Naturgy avanza en la reconstrucción social del territorio con una convocatoria de ayudas destinada a mejorar la eficiencia energética y la habitabilidad de los espacios de las entidades sociales. Esta iniciativa forma parte del eje Personas del plan "Sumando Energías por Valencia", y permitirá que organizaciones que sostienen el día a día de miles de personas afectadas puedan también recuperar y mejorar sus propios centros. En total, la convocatoria beneficiará a cerca de 5.000 personas entre usuarios, trabajadores y voluntarios.

Fundación Naturgy ha seleccionado siete proyectos ubicados en municipios afectados por la DANA, con actuaciones que incluyen mejoras de aislamiento, climatización, carpinterías, renovaciones eléctricas o instalación de sistemas eficientes de agua y energía. Se impulsarán intervenciones urgentes para lograr centros más confortables, sostenibles y preparados para seguir prestando atención social.

Para ARTIC, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Torrent y Comarca, esta ayuda llega en un momento crucial. Su presidente, Alfonso López, valora la convocatoria como "excepcional", destacando que les permite ofrecer a sus usuarios "unas mejores instalaciones y disfrutar de una mayor comodidad durante su proceso de recuperación". La mejora de sus sistemas de climatización era una necesidad prioritaria que ahora pueden abordar: "Para nosotros conlleva y representa un mayor bienestar y confort".

Infraestructuras que avanzan hacia la apertura y la estabilidad

Entre los proyectos seleccionados figura también el futuro centro formativo de Fevadis, que podrá completar la adecuación de su espacio gracias a la ayuda. Su directora general, Rosa Galindo Casanova, destaca que la convocatoria es "muy útil porque está centrada en algo que a menudo queda fuera de otras ayudas: la mejora y adecuación de espacios e infraestructuras básicas". Según explica, esta ayuda "nos permite avanzar con la adecuación del espacio formativo y acercarnos a la apertura real del centro", un impulso clave para seguir generando oportunidades reales para personas con discapacidad.

También la Fundación Movimiento Ciudadano subraya el valor de una ayuda que les permitirá mejorar el aislamiento de su sede. Su coordinadora, Icíar Barrasa Ventura, recuerda que la sostenibilidad es hoy una obligación: "Esta ayuda permite que entidades sociales, sin recursos suficientes para desarrollar esta obligación, puedan dar pasos en la mejora del entorno natural vía el ahorro energético". Además, la entidad vive esta selección como un reconocimiento: "Para nosotros esta ayuda es como un premio a nuestra intervención en los días posteriores a la DANA", cuando movilizaron a decenas de voluntarios para apoyar a familias y asociaciones afectadas.

Recuperar instalaciones para volver a acompañar

En Picanya, el club deportivo Campoval perdió gran parte de sus instalaciones tras las inundaciones. Su director, César Sempere, resume el impacto de la convocatoria con un mensaje contundente: "Lo que la DANA nos arrebató, Fundación Naturgy nos devolvió". Gracias a la financiación, podrán instalar termosifones y una nueva bomba de agua en los vestuarios, un paso esencial para retomar la actividad con normalidad. Para Sempere, esta ayuda representa también una reafirmación de sus valores: "sentir que cuando más lo necesitas siempre hay gente dispuesta a ayudar… es el claro ejemplo de valores en forma de sinergia, en la que bien dice que 1+1 es igual a 3".

Entre las entidades beneficiadas figura también Fundación Amigó, que gestiona el Hogar para Familias Luis Amigó en Torrent. Su director, Chighali Siid Ely Salem, destaca que la convocatoria "representa una oportunidad significativa para seguir fortaleciendo nuestra labor social y educativa", ya que les permitirá mejorar recursos esenciales destinados a familias en situación de vulnerabilidad. "Supone un impulso para continuar nuestra labor con mayor calidad y eficacia", afirma.

En un territorio marcado aún por los efectos de la DANA, la reconstrucción pasa también por garantizar que quienes cuidan puedan seguir haciéndolo. Y esa, precisamente, es la energía que la Fundación quiere seguir sumando.

Acciones concretas

Estas siete actuaciones se integran en el plan con el que Fundación Naturgy aspira a acompañar a más de 40.000 personas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana.

Para María Eugenia Coronado, directora general de la Fundación Naturgy, "este no es un plan más de la fundación, es una propuesta que pretende dar una solución integral a todas aquellas necesidades que dejó la DANA tras su paso y que ha sido construido fundamentalmente aportando toda la experiencia y el conocimiento de la fundación durante estos últimos 30 años y poniendo ese conocimiento al servicio de la comunidad. Hemos estado trabajando intensamente durante meses cerca de entidades sociales, que son nuestros ojos y nuestros oídos en el territorio, y de instituciones de la zona para ver las necesidades reales y poder crear esta iniciativa para que deje huella en el territorio y en las personas. Sumando energías por Valencia es un plan formado por acciones a corto y medio plazo, pero con una visión de futuro para apoyar a las personas, impulsar la educación, crear oportunidades laborales y trabajar en la recuperación del territorio con iniciativas y soluciones que perduren en el tiempo".