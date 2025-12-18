La DGT dice ahora que "no está prohibido el triángulo" tras la llegada de la baliza V16: "Allá tú"

La cuestión de la baliza V16 sigue dando que hablar en nuestro país y son cada vez más las dudas que genera su aplicación y lo que se puede hacer (o no) con los triángulos de seguridad.

Si bien la Dirección General de Tráfico (DGT) dijo en un principio que la baliza V16 sería el único dispositivo válido de señalización y que los triángulos de seguridad "no serían válidos", ahora su director, Pere Navarro, da otra versión.

En una reciente entrevista para Informativos Telecinco, el director general de la DGT, Pere Navarro, estuvo contestando a una serie de preguntas que le realizaba la ciudadanía en torno a la implantación de la baliza V16 como único medio de señalización obligatorio a partir del 1 de enero de 2026, siendo también cuestionado sobre qué se puede hacer con los triángulos de seguridad a partir del próximo año.

"No está prohibido el triángulo"

En concreto, uno de los espectadores le preguntó lo siguiente: "¿Puedo seguir utilizando los triángulos y ponerlos antes de la intersección?". La respuesta del director general de la DGT fue esta: "Obligatorio a partir del 1 de enero es la baliza V16, punto. No está prohibido el triángulo, si tú quieres tener el triángulo y quieres bajar a colocar el triángulo, allá tú."

Así pues, vemos que el máximo dirigente de la DGT confirma algo que la propia institución pública se ha negado a aclarar durante las últimas semanas, y es que los triángulos de seguridad no estarán prohibidos. Esto se distingue de la versión de la DGT, como ya contamos en Libre Mercado hace unas semanas, cuando preguntamos a Tráfico si los triángulos seguían siendo válidos o si estaban prohibidos y su respuesta fue esta:

"A partir del 1 de enero de 2026 la única manera de señalizar un vehículo detenido en carretera será la V16, los triángulos ya no serán válidos. Los únicos que podrán utilizar los triángulos serán los ciudadanos de otros países que se encuentren en circulación internacional. Los conductores españoles solo podrán señalizar con la V16."

Hay que recordar que asociaciones de guardias civiles, como la AEGC, llevan semanas promoviendo que se sigan utilizando los triángulos de seguridad como un complemento más a las balizas V16, en vista de las limitaciones que tiene esta nueva señal. Esto nos dijeron desde la Asociación Española de Guardias Civiles hace unas semanas: "Se puede decir que la señal obligatoria es la baliza V16, pero que en determinadas circunstancias puede ser complementario el uso del triángulo sin problema".

Esto decía una asociación de la Guardia Civil

Justamente el portavoz de esta asociación de guardias civiles, Fernando García Poves, dijo en ‘El Programa de Ana Rosa’ que "tampoco la DGT ha dicho que no utilices los triángulos. Yo seguiré poniendo mis triángulos, aunque sea obligatorio utilizar la V16." Con lo cual, vemos que las palabras de Pere Navarro vienen a dar la razón ahora a estos guardias civiles.

Sea como sea, parece que ahora la DGT ha despejado dudas acerca de si los triángulos de seguridad pasarán a estar prohibidos o no el año que viene, algo que desde la propia institución se ha evitado aclarar desde hace semanas y que ha provocado que profesionales como guardias civiles, bomberos o policías hayan criticado al organismo público y hayan defendido el uso de los triángulos de seguridad.