Las claves del Plan VEO de Mónica García para subvencionar gafas y lentillas en España

El Ministerio de Sanidad acaba de poner en marcha una nueva iniciativa para ayudar a las familias que necesiten adquirir gafas y lentillas para los menores a su cargo. Así lo anunciaba ayer martes el propio Ministerio de Sanidad, que detallaba cómo "los defectos de refracción -como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo- afectan a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar en España, con prevalencias en aumento".

Asimismo, desde el Ejecutivo tratan de justificar esta medida aludiendo a una realidad que es evidente: la desigualdad de rentas supone que las familias tengan distinta capacidad de gasto y acceso a servicios. "Numerosos estudios han constatado que los niños y niñas de familias en situación socioeconómica más desfavorecida acceden con menor frecuencia a las correcciones visuales necesarias, lo que perpetúa desigualdades sociales y educativas", indican desde el Ministerio de Sanidad.

No obstante, resulta curioso que este plan vaya a contar con una financiación millonaria de casi 48 millones de euros y que, en cambio, no garantice nada más que una ayuda máxima de 100 euros por beneficiario. Del mismo modo, es igualmente llamativo que el plan de ayudas de Sanidad se limite únicamente a los menores de 16 años, como si los problemas visuales que pudiera padecer el resto de la población no fueran importantes.

Presupuesto millonario

El Ministerio que dirige Mónica García acaba de anunciar que pondrá en marcha un nuevo plan de ayudas a las familias para subvencionar el tratamiento de los problemas de visión de los menores. En concreto, esta campaña, que se desarrollará bajo el nombre de Plan Veo, consistirá en la concesión directa de ayudas a las familias para la compra de gafas destinadas a menores de 16 años, una medida que el Ejecutivo presenta como "de carácter excepcional que responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de reducir barreras económicas".

Esta subvención "cubrirá el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, o lentes de contacto (lentillas) y soluciones de mantenimiento durante un año". No obstante, la cuantía máxima de la que se podrán beneficiar las familias será de 100 euros por persona beneficiaria. Por tanto, si el coste del tratamiento fuera menor de esta cantidad, la ayuda solo cubriría esta cantidad.

El propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, presumía en redes sociales de la puesta en marcha de esta iniciativa. No obstante, esta iniciativa ya fue aprobada por el Consejo de Ministros a principios del mes de octubre.

De hecho, la idea de poner en marcha un plan de estas características ya fue adelantado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, en el mes de mayo, que celebraban que este plan garantizará que los menores puedan tener acceso a gafas y lentillas

Con todo, esta ayuda será compatible con otras ayudas que las familias reciban para la compra de gafas y lentillas "siempre y cuando no se supere la cuantía máxima de 100 euros fijada por el Plan Veo". Así las cosas, este plan de ayudas presentado por el Gobierno cubrirá el coste de la montura completa y las lentes en el caso de las gafas y lentes graduadas. Por otra parte, en el caso de las lentillas, el plan incluye el coste de las lentillas y de la solución líquida necesaria para el mantenimiento de estas lentes de contacto.

Como detalla el propio Ministerio en otro comunicado, esta ayuda estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, alcanzando el presupuesto asignado a este plan de ayuda casi los 48 millones de euros, dado que estará dotado con una financiación total de 47.775.000 euros. Asimismo, el Ejecutivo aclara que esta ayuda únicamente se podrá solicitar de forma presencial en un establecimiento de óptica participante en el Plan Veo, no siendo posible tramitar esta solicitud vía telemática.