Milei lanza su reforma laboral: salarios en dólares, despido más barato y freno al poder sindical

Este mes de diciembre se cumplen dos años desde que el economista liberal-libertario Javier Milei se hiciera cargo de la presidencia de la República de Argentina. El balance de estos dos años es difícil de mejorar, pues entre sus logros está el haber conseguido una reducción de la pobreza hasta niveles no vistos desde el 2018, una contención y caída de la inflación que no se observaban desde hace años, etc. Es ahora cuando el Gobierno de Milei quiere acometer otra serie de reformas de mayor calado, entre las que se encuentra la reforma laboral.

Así pues, Javier Milei envió el pasado 11 de diciembre al Congreso el proyecto de Ley de Modernización Laboral para que este sea discutido en sesiones extraordinarias. A continuación, vamos a tratar los puntos que hemos considerado de mayor importancia:

Posibilidad de cobrar salarios en moneda extranjera

Una de las novedades que se incluyen en este proyecto de ley es la posibilidad para las empresas de abonar los salarios en moneda extranjera (como el dólar) de manera opcional, además de permitir que los trabajadores puedan recibir su salario en billeteras virtuales, algo que hasta ahora no era posible.

Otra de las posibilidades que se incluyen en este proyecto de ley es la introducción de una serie de "ingresos extra" al margen del salario que ya exista por convenio, es decir, serían una especie de bonos o premios que estarían ligados a la productividad o al logro de una serie de objetivos. Dicho de otra forma, las empresas podrían acordar con los sindicatos (o con cualquier trabajador particular) estos ingresos extra para los trabajadores si estos cumplen con unos determinados objetivos para la empresa, consiguiendo así un salario mayor.

Indemnizaciones por despido más bajas

Las indemnizaciones por despido son otro punto que se trata en este proyecto de ley. De salir adelante dicha reforma laboral, las indemnizaciones por despido serían más bajas y menos costosas para los empresarios que en la actualidad, ya que para el cálculo de la indemnización se excluirían las pagas extra, las vacaciones, los premios que no sean de pago mensual, etc.

Oportunidad de fraccionar las vacaciones

En lo que se refiere a las vacaciones, este proyecto de ley permitiría que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. El texto también mantiene que "Cuando las vacaciones no se otorguen de manera simultánea a la totalidad de los trabajadores de un establecimiento, lugar de trabajo, sección o sector, y se acuerden en forma individual o por grupos, el empleador deberá organizarlas de tal manera que cada trabajador goce de sus vacaciones, al menos UNA (1) vez cada TRES (3) años, durante la temporada de verano."

Esto quiere decir que, en el caso por ejemplo de una fábrica donde las vacaciones se deben dar de forma escalonada ya que la actividad no puede ser detenida por completo, se ha de programar de tal manera que todos los trabajadores puedan disfrutar por igual de las vacaciones en temporada de verano.

Creación de un "banco de horas"

Por otro lado, se crearía un mecanismo denominado "banco de horas", que permitiría que las horas extra realizadas por un trabajador se acumulen como un saldo en favor del empleado, para posteriormente ser compensadas con días libres o con jornada de horario reducido.

Esto no cambia el hecho de que las horas extra deben ser pagadas de forma obligatoria con un plus del 50% para los días normales y con un plus del 100% para los días festivos y fines de semana. Lo único que hace este proyecto es incluir la posibilidad del banco de horas. También empresas y sindicatos podrán acordar la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de 12 horas, siendo el tope actual de 8 horas.

Ampliación de los servicios esenciales ante las huelgas

Sobre el derecho a huelga, el proyecto impulsado por el Gobierno de Milei establece que las telecomunicaciones, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y migratorios, y la educación en todos sus niveles (excepto la Universidad) sean considerados "servicios esenciales", de manera que estos servicios no puedan ponerse en huelga sin ofrecer una prestación de al menos el 75% de su funcionamiento normal. La ley actual sólo considera como servicios esenciales la salud, la producción y distribución de agua potable, la energía eléctrica y el gas, y el control de tráfico aéreo.

También se crearía una categoría denominada "servicios de importancia trascendental". Es decir, serían unos servicios que no podrían ofrecer una prestación inferior al 50% de su funcionamiento normal. Entre estos servicios se encontrarían los siguientes: la industria de medicamentos, el transporte de pasajeros y mercancías, la radio y la televisión, las industrias de la siderurgia, el aluminio, la química, la cementera, la alimenticia, la construcción, los aeropuertos, la minería, los frigoríficos, correos, agro, bancos, hoteles, lo gastronómico o el comercio electrónico.

El proyecto también tipifica como infracciones "muy graves" los bloqueos o tomas de fábricas durante las huelgas, también se incluye el hecho de que se impida a los trabajadores trabajar si así lo desean, no adhiriéndose así al paro convocado.

Fin de la ultraactividad

Otra de las medidas que introduciría este proyecto es la eliminación de la "ultraactividad". Es decir, hasta ahora un convenio colectivo de trabajo seguía vigente aunque este hubiera llegado a su fecha de vencimiento, hasta que se negociase uno nuevo. Actualmente, los convenios colectivos siempre están por encima de los convenios inferiores (los acordados en una empresa en concreto). La nueva propuesta introduce que los convenios inferiores estén por encima de los convenios colectivos.