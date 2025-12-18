Yolanda Díaz recrudece su guerra contra Uber Eats y planea usar la vía penal contra la empresa

Yolanda Díaz aumenta la presión sobre Uber Eats por su seguir utilizando trabajadores autónomos en su plantilla. El Ministerio de Trabajo se plantea llevar a la compañía a los tribunales por la vía penal en enero, una vez termine la investigación que la Inspección de Trabajo emprendió hace meses, como publicamos en Libre Mercado.

A diferencia de Glovo y Just Eat, Uber mantiene un modelo mixto en sus contrataciones, con autónomos y trabajadores en plantilla, lo que molesta sobremanera al Ministerio de Trabajo.

"No nos va a tomar el pelo"

El pasado mes de octubre, la ministra de Trabajo aseguró que ninguna empresa por muy grande que sea evitará que caiga sobre ella el peso de la ley si se demuestra que incumple la legalidad vigente, en referencia a la inspección abierta a Uber Eats.

"Quiero anunciar algo de manera contundente, Uber (Eats) no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa", amenazó en el acto de presentación del plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027.

"Ya lo hemos hecho con otra empresa que se manifestaba rebelde», ha recordado Díaz en referencia a Glovo, que tuvo que dejar de trabajar con repartidores autónomos porque incumplía su denominada ley rider y que también se vio inmersa en un proceso penal con Trabajo.

Cabe recordar que, desde su llegada al Gobierno, la ministra gallega se propuso regular la actividad de la oleada de repartidores a domicilio que habían aflorado en España al calor de las nuevas tecnologías. Lo llamó ley rider.

El principal objetivo de Díaz es acabar con la actual relación que tienen estos repartidores con plataformas como Glovo, Uber Eats o Deliveroo, que acabó marchándose de España por la persecución de Yolanda Díaz a su modelo de negocio.