Banco Santander refuerza su historia con la Fórmula 1 al convertirse en patrocinador del GP de Madrid

Cuando aún resuena el triunfo del británico Lando Norris en el Campeonato del Mundo de pilotos de Fórmula 1 de 2025, los equipos y los aficionados de todo el mundo ya piensan en el próximo Mundial. Especialmente, los miles de seguidores españoles al Gran Circo, que esperan ansiosos el comienzo de un Mundial en el que España volverá a contar con dos carreras: la ya habitual de Montmeló, en las cercanías de Barcelona, allá por el mes de junio; y la flamante de Madrid, la prueba que situará a Madrid en el centro del panorama deportivo mundial el fin de semana del próximo 13 de septiembre.

Hablar de Madrid será hacerlo de Banco Santander. Y es que la entidad española, cuya relación con el Mundial de Fórmula 1 está a punto de cumplir las dos décadas, será patrocinadora de la competición madrileña. Un espectáculo extraordinario que hará aún más grande a uno de los deportes más vistos en todo el mundo, con una audiencia anual acumulada de más de 1.350 millones de espectadores, según la agencia de medición de audiencias Nielsen. Hay que recordar que el 60% de esta audiencia se encuentra en los mercados principales de Santander, con un alcance creciente en Estados Unidos y en el público joven en todo el mundo.

Las obras de construcción de Madrid, un circuito semiurbano que discurrirá alrededor del recinto ferial de IFEMA MADRID y los terrenos adyacentes de Valdebebas, se desarrollan a buen ritmo y llegarán a tiempo para la celebración de un Gran Premio, que tendrá una continuidad de, al menos, 10 años en el calendario internacional de la Fórmula 1.

Uno de los atractivos más icónicos del nuevo trazado, que tendrá un recorrido total de 5.474 metros, y una capacidad para 110.000 espectadores, será, sin duda, una curva peraltada denominada ‘La Monumental’ y que estará patrocinada por Banco Santander. Más de 45.000 espectadores gozarán allí de los pilotos del Mundial conduciendo ante sus ojos durante seis emocionantísimos segundos en cada una de las 57 vueltas de las que constará la esperadísima carrera del 13 de septiembre.

Con este nuevo y flamante Gran Premio de España en el centro de todas las miradas, Banco Santander extiende su fructífera relación de patrocinio con la Fórmula 1 a través de la firma de un acuerdo de 4 años mediante el que la entidad española se convertirá en patrocinador oficial de retail banking a partir de este inminente 2026.

Se trata de un nuevo paso más en una historia de amor que comenzó allá por 2006, cuando Banco Santander debutó en la Fórmula 1 patrocinando a Fernando Alonso en su etapa en McLaren. En compañía del campeonísimo asturiano, la entidad española llegó a la escudería más mítica de la historia del Mundial de automóviles, la italiana Ferrari, en una relación que se prolongó en el tiempo hasta que el madrileño Carlos Sainz ocupó uno de los volantes del equipo del cavallino rampante.

Esa relación de patrocinio de Banco Santander con Sainz continúa en la actualidad, ahora que el piloto español ocupa una de las dos plazas de otro de los equipos más míticos de la parrilla de Fórmula 1, la escudería Williams. En su primera temporada conduciendo un automóvil de la marca inglesa, Carlos Sainz ha concluido en novena posición del mundial de pilotos, con dos terceros puestos en su haber.

Todo ello en un contexto en el que Banco Santander ya es patrocinador y banco oficial de la Fórmula 1, acuerdo que se ha traducido en este 2025 en una gigantesca pantalla de promoción para la entidad, cuyos logos se han visto en las vallas de los circuitos de Grandes Premios disputados en los mercados principales del Santander: Estados Unidos, Brasil, México, España o Reino Unido, entre otros.

Además, durante la temporada que ahora ha concluido se aprovechó el lanzamiento en Estados Unidos de Openbank, el banco 100% digital más grande de Europa por volumen de depósitos, para redoblar la apuesta promocional de Banco Santander en los tres grandes premios, Miami, Austin y Las Vegas que tuvieron lugar en territorio estadounidense.