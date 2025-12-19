BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia: 4.000 millones

BBVA ha anunciado oficialmente el lanzamiento de un programa extraordinario de recompra de acciones por un valor máximo de 3.960 millones de euros. Esta operación, que representa la mayor de este tipo en la historia de la entidad, cuenta ya con todas las autorizaciones pertinentes y está previsto que comience su ejecución el próximo lunes, 22 de diciembre.

Esta iniciativa forma parte de un plan estratégico más amplio mediante el cual el banco prevé distribuir unos 36.000 millones de euros entre sus accionistas en el cuatrienio comprendido entre 2025 y 2028. Según ha informado el banco a través de un comunicado, esta distribución se realizará combinando la remuneración ordinaria con distribuciones adicionales de capital, como es el caso de este programa de recompra.

Contexto y objetivos del programa

El anuncio se produce tras el desenlace de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell. Tras no concretarse dicha operación el pasado mes de octubre, la directiva de BBVA confirmó su intención de retomar el plan de retribución con una "significativa recompra de acciones". El objetivo final de la adquisición de estos títulos es reducir el capital social de la entidad mediante su amortización, lo que aumenta el valor de la participación de los accionistas actuales.

Onur Genç, consejero delegado de BBVA, ha subrayado que la entidad mantiene una propuesta de inversión "muy atractiva" que busca equilibrar el crecimiento orgánico con una rentabilidad sólida y una política de dividendos competitiva.

Detalles de la ejecución: El primer tramo

La ejecución del programa se llevará a cabo por tramos durante los próximos meses. El primer bloque de compras tendrá un importe de 1.500 millones de euros y será gestionado por la firma JP Morgan. Las operaciones de compra se realizarán en diversos mercados, incluyendo el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) y plataformas de negociación europeas como Cboe Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange.

Se estima que este primer tramo concluya entre el 6 de marzo y el 7 de abril de 2026, o bien cuando se alcance el importe económico mencionado o el límite máximo de títulos fijado, que asciende a 557.316.433 acciones. Una vez finalizada esta fase, BBVA procederá con el resto del importe hasta completar el máximo de 3.960 millones de euros establecido.

Precedentes inmediatos

Este movimiento se suma a otros hitos recientes en la política de retribución del banco. El pasado 7 de noviembre, BBVA distribuyó 1.842 millones de euros en efectivo, el dividendo a cuenta más elevado registrado por la entidad. Asimismo, el 10 de diciembre se completó otro programa de recompra por 993 millones de euros correspondiente al ejercicio de 2024. Por su parte, la directora financiera, Luisa Gómez Bravo, ha reafirmado que el banco mantendrá su firme compromiso con la creación de valor una vez finalizado el programa en su totalidad.