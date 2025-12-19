Los centros comerciales de Merlin Properties se unen con Unicef España para crear recuerdos únicos esta Navidad

Los centros comerciales de Merlin Properties refuerzan su compromiso social estas Navidades con la iniciativa 'Recuerdos para la Infancia', una acción solidaria en colaboración con Unicef España que busca generar experiencias inolvidables para las familias y, al mismo tiempo, apoyar la labor de la organización a favor de la infancia más vulnerable. Se trata de una propuesta que combina "ilusión, solidaridad y tecnología para ofrecer a los visitantes de los centros una experiencia única con la que llevarse un recuerdo en familia", indicó la compañía.

La acción consiste en la creación de un recuerdo navideño en el que los más pequeños podrán inmortalizar su encuentro con Papá Noel o los Reyes Magos y sus familias. La fotografía se imprimirá en el momento a modo de postal navideña y también se enviará por correo electrónico para que las familias puedan conservarla.

La iniciativa estará presente en cinco centros comerciales durante la Navidad. Arturo Soria Plaza abre la acción hasta el 22 de diciembre, mientras que Porto Pi y Marineda City la ofrecerán hasta el 23. Por su parte, Saler y La Vital se sumarán del 22 al 27 de diciembre, permitiendo que las familias disfruten de esta experiencia solidaria en diferentes puntos del país

Las familias tendrán la ocasión de apoyar el trabajo de Unicef a favor de la infancia más vulnerable en todo el mundo, permitiendo a la organización responder a las necesidades de cada niña y cada niño, allí donde sea más necesario en cada momento, tanto en situaciones de paz como en emergencias humanitarias.

Los fondos movilizados permitirán llevar suministros vitales como agua, alimentos, vitaminas y vacunas a la infancia más vulnerable, habilitar servicios de higiene y saneamiento o impulsar el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes.