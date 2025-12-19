Varapalo de la Airef a Sánchez: el 95% del crecimiento se debe a la inmigración y al turismo

Una de las tónicas en las comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es su extraordinario optimismo en relación con la situación económica de nuestro país. Así lo demostró, una vez más, en su balance de fin de año la semana pasada, donde llegó a subrayar, incluso, que la renta real de los españoles ha crecido un 10% desde 2018 –un dato que ya desmentimos en Libre Mercado, pues incluye las transferencias que reciben las familias por parte del Estado y los incrementos de patrimonio derivados de la revalorización de los inmuebles. Sin embargo, distintas instituciones ya ponen en duda este triunfalismo gubernamental y explican en qué se basa nuestro crecimiento.

La letra pequeña que oculta Sánchez

Los datos macroeconómicos parecen avalar la gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez, siendo el crecimiento del PIB español el principal argumento con el que el Ejecutivo trata de presumir de la situación de nuestra economía. No obstante, esta buena marcha de la macroeconomía no se está viendo reflejada a nivel microeconómico, pues las familias siguen padeciendo el incremento de la cesta de la compra sin haberse incrementado sus ingresos.

Esta realidad demuestra que, a pesar de lo que nos quieran vender desde el Ejecutivo, en España no se está creando riqueza. Por tanto, la evolución de los agregados macroeconómicos de nuestro país esconden una letra pequeña que Sánchez pretende ocultar y que, sin embargo, explica a qué se debe realmente el crecimiento económico español.

Así lo ha expuesto la presidenta del organismo, Cristina Herrero, en una intervención este jueves en la jornada organizada por Funcas bajo el título de "Coyuntura presupuestaria: evaluación perspectivas". Todo ello se detalla en documento publicado por la AIReF, en el que se desarrolla la exposición de Herrero.

En este informe se incide en que "el consumo privado sigue siendo el principal motor de crecimiento", si bien matiza que "el patrón de crecimiento de la inversión cambia notablemente tras las revisiones de la contabilidad nacional". En este sentido, el informe expone que una de las causas de la fortaleza de la economía española es la inmigración, que "contribuye al crecimiento y al empleo sin tensiones salariales fuertes".

A este respecto, el documento explica que "el incremento de la oferta laboral ha permitido que el crecimiento económico y la reducción de desempleo sean compatibles con la ausencia de tensiones salariales y con una menor escasez de mano de obra en la mayoría de los sectores". Asimismo, se detalla que "el crecimiento del empleo sigue siendo elevado", además de cómo "los salarios reales aumentan, pero a un ritmo moderado".

En segundo lugar, el segundo factor que apunta la AIReF es el cambio en el patrón de consumo. "Se producen cambios en los patrones de consumo con mayor orientación hacia los servicios en algunas economías que favorece el desarrollo del turismo y las exportaciones de servicios", explica el organismo, que subraya cómo "en España, el turismo ha sido otro de los soportes del crecimiento del PIB". En concreto, de acuerdo con la AIReF, el turismo contribuye a explicar un 45% del crecimiento del PIB desde 2022, aunque su dinamismo se modera y aportará menos crecimiento.

En consecuencia, si tomamos en consideración este dato –es decir, que el 45% del crecimiento del PIB desde 2022 se debe al turismo–, junto con lo que ha aportado la población extranjera a la economía española entre 2022 y 2024, que según ha explicado Herrero ha sido un 40% del crecimiento del PIB, podemos concluir que el 95% del crecimiento económico de España en este período se ha producido, precisamente, gracias a la inmigración y la actividad del turismo.

Por otra parte, la AIReF también sostiene que el menor impacto de la guerra arancelaria recibida en España, en comparación con lo ocurrido en otros países de la UE, es otro de los factores que explican el crecimiento de nuestra economía. "La menor exposición española hace que sea el país con menor impacto en crecimiento", se expone en el documento al respecto.

Finalmente, la AIReF considera que el coste de la electricidad es otra de las claves del crecimiento económico de España. En este sentido, se explica que "la industria, y en general la economía española, se ha visto menos afectada por el aumento del coste de la energía que otras economías como Alemania, debido a la menor dependencia del gas ruso y al mayor peso de las energías renovables en el mix energético".

Deterioro institucional

Por otra parte, la AIReF también alerta de los riesgos que supone el actual deterioro institucional que padece nuestro país. Así, el organismo apunta a tres pilares que explican este mismo deterioro. De este modo, Cristina Herrero ha explicado que la prórroga presupuestaria es uno de estos factores. "Es ya una práctica recurrente en lugar de una excepcionalidad", asevera al respecto el organismo, que incide en que esta posibilidad "no exime la obligación constitucional de presentar proyectos de presupuesto".

Asimismo, la AIReF defiende que el deterioro institucional también se debe a la falta de presentación de proyectos de presupuestos. Así, explica que esto "desvirtúa la institución presupuestaria e impide el debido ejercicio de rendición de cuentas y control de los gobiernos". De hecho, denuncia que "sin proyecto y sin debate hay una renuncia previa a buscar equilibrios y consensos que representen al conjunto de la sociedad". Finalmente, para el organismo también resulta preocupante que esta falta de sensibilidad de las instituciones se esté extendiendo a nivel europeo.