EEUU amenaza con cerrar sus puertos a los buques españoles por el boicot de Sánchez a Israel

La Comisión Federal Marítima (FMC) de Estados Unidos ha propuesto este viernes cerrar los puertos norteamericanos a los buques españoles. Se trata de una medida de presión directa que responde a la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que cargueros estadounidenses con material militar para Israel hiciesen escala en Algeciras.

A través de un comunicado oficial, el organismo ha indicado que está examinando opciones severas, que incluyen "limitaciones a la carga, la denegación de entrada" o la imposición de multas de 2,3 millones de dólares por viaje a aquellos barcos que operen bajo pabellón español.

Aunque ha matizado que no existe aún una decisión final, la FMC asegura que "evaluará cuidadosamente las pruebas" y las consideraciones pertinentes. Washington advierte de que cualquier acción punitiva se guiará por el mandato legal y el expediente factual elaborado sobre el boicot español.

Desde la administración estadounidense señalan que el Ejecutivo español impidió ya en noviembre el acceso directo de tres navíos, algunos operados bajo el Programa de Seguridad Marítima de EE. UU., y denuncian que la política que motiva estas denegaciones "sigue vigente".

Para calibrar el daño real al comercio exterior estadounidense, la Comisión está solicitando información a transportistas y comerciantes sobre el impacto de rechazar el acceso a buques con origen o destino en Israel. La agencia apunta a que las trabas de España pueden estar creando condiciones desfavorables para el transporte marítimo que deben ser corregidas.