López Zafra: "La computación cuántica hará franqueable la blockchain"

El economista Juan Manuel López Zafra afirma que el dato se ha convertido en el activo central de la economía contemporánea, al señalar que su valor proviene del proceso que lo convierte en información y conocimiento. Durante la entrevista, el autor de Alquimia. Cómo los datos se están transformando en oro (Deusto) advirtió sobre el impacto que la computación cuántica tendrá en los sistemas de cifrado actuales, afirmando que "hará franqueable la blockchain".

Durante la entrevista, López Zafra describió el papel emergente de la computación cuántica en la economía del dato. Subrayó que el cifrado asociado a las criptomonedas es "indescifrable" mediante computación tradicional, pero advirtió que esta protección desaparece si se aplica capacidad cuántica: "A no ser que metamos computación cuántica por medio y entonces se reduce en millones el tiempo de computación en fracciones de millón y, por tanto, pasa a ser franqueable la barrera de seguridad".

El economista señaló que esta alteración del equilibrio tecnológico podría afectar no solo a activos como bitcoin o ethereum, sino también a las monedas digitales emitidas por bancos centrales. En sus palabras, la computación cuántica "tiene un impacto absolutamente bestial en la economía actual".

Predicción, datos y transformación empresarial

Aunque el eje de la conversación estuvo en los riesgos cuánticos y energéticos, López Zafra contextualizó estas cuestiones dentro del ciclo económico del dato. Definió el dato como una materia prima que solo adquiere valor mediante procesos de interpretación o tratamiento algorítmico. "Un dato sin más es ruido", afirmó.

Explicó cómo empresas digitales y tradicionales dependen de esa transformación para ofrecer servicios, anticipar demanda y tomar decisiones operativas. Desde plataformas de movilidad hasta compañías energéticas o infraestructuras hidráulicas, la predicción se ha convertido en un componente esencial: "Una compañía aérea no se entiende históricamente sin la predicción".

La presión energética del crecimiento exponencial del dato

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la creciente tensión entre capacidad tecnológica y disponibilidad energética. López Zafra recordó que los centros de datos procesaban hace una década "menos de 60 zettabytes" y que actualmente manejan "180 zettabytes". Para ilustrarlo, comparó esa magnitud con "180.000 millones de ordenadores uno al lado del otro".

Este salto, dijo, tiene un coste energético cada vez más difícil de sostener. "Podemos tener todos los chips que queramos… pero no los podemos poner en marcha porque no tenemos energía suficiente". Afirmó además que esta limitación podría frenar la evolución tecnológica si no se resuelve: "La evolución tecnológica va a quedarse obsoleta porque no vamos a poder ponerla en marcha".

El economista destacó también las diferencias globales en la obtención de energía: "China sigue quemando carbón para sus centros de datos… el 50% de la energía china tiene origen carbón", frente a los objetivos europeos de energías limpias.

Dependencia de chips y competencia tecnológica global

López Zafra enumeró otros desafíos vinculados al desarrollo de la IA, entre ellos la concentración del hardware necesario para entrenar modelos avanzados. "El 80% de la IA se entrena en chips de Nvidia", afirmó, mencionando además pedidos "garantizados hasta 2026 por medio billón de dólares".

Apuntó que esta concentración está generando competencia entre grandes actores tecnológicos, citando el trabajo de Google con sus TPU y los desarrollos chinos.

Privacidad, regulación y riesgo sistémico

El economista afirmó que la regulación europea va "muy por detrás" de la evolución tecnológica, debido a la velocidad con la que avanzan los sistemas basados en datos y las aplicaciones de inteligencia artificial. También incidió en la vulnerabilidad persistente de las bases de datos heredadas y en las tensiones entre privacidad, consentimiento y uso comercial del dato.

Respecto al ámbito democrático, señaló que existe riesgo tanto por el avance tecnológico como por los intentos de control político: "El riesgo no proviene solo de la tecnología, sino de tratar de controlar completamente esa tecnología y con ella al ciudadano".