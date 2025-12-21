AzValor: "Nuestra cartera es una grandísima oportunidad"

¿Dónde se pueden encontrar oportunidades en las actuales bolsas mundiales? Pues las hay. No muchas, ni fáciles de descubrir. Pero sí hay empresas que siguen en precio, sectores olvidados, geografías que no están de moda…

Y ahí es donde los mejores inversores sacan tajada. Para hablar de todo esto, en el programa de esta semana de Tu Dinero Nunca Duerme, nos acompaña uno de los inversores españoles más prestigiosos: Fernando Bernad, socio fundador y co-director de Inversiones de AzValor.

Eso sí, la primera pregunta tenía que girar en torno a la gran noticia de las últimas semanas en azValor: el paso de ser una gestora de autor a una gestora en la que sus fondos oficialmente ya no tienen esta etiqueta. Para los socios fundadores (especialmente para los dos gestores más conocidos, Álvaro Guzmán de Lázaro y Bernad) era clave que este proceso saliera bien: "Es una noticia importante. Es sancionar algo que ya venía pasando. Venimos trabajando en ello desde hace tiempo. Esto pasa en cualquier firma: en un inicio, vienen impulsada por los socios fundadores; pero las firmas buenas tienen que superar esta etapa. Se tienen que dotar de unos procesos y de una cultura que superen a las personas que la empezaron. La compañía ha madurado y tiene una personalidad propia, por encima de las personas. Esto es cierto en toda la compañía; y también en el departamento de Inversiones. Antes decíamos que las inversiones las hacíamos Álvaro y yo con un equipo; mientras que ahora las hace un equipo con nuestra ayuda", nos explica Bernad.

¿Y por qué han tomado esta decisión tan relevante? ¿Qué busca AzValor con este movimiento?: "La ventaja es que tenemos un equipo muchísimo más sólido. Ahora somos 15 personas en el departamento de inversiones, de las que siete están tomando decisiones. Tenemos mucha más capacidad: hacemos más cosas y alcanzamos mucho más, pero con la misma calidad. En las decisiones importantes, todo el equipo contribuye. Esto lo hace mucho más sostenible a muy largo plazo", nos explica el socio de azValor., que lo traduce también a las ideas de inversión: "Ahora mismo tenemos un banquillo de 250 compañías analizadas, de las que sólo una pequeña parte están en cartera. Tenemos un universo más rico que nunca y preparado para entrar en juego en cualquier momento".

¿Quiere esto decir que AzValor va a ampliar su cartera de negocio?: "Sólo lanzaremos aquellos productos en los que tengamos la pulsión clara de que queremos invertir en algo así; aquello en lo que nosotros vamos a invertir dinero y en lo que tengamos claro que seguimos los criterios de excelencia".

Ahora la pregunta es cómo encaran los próximos años. Se habla de la que próxima será la década del value investing. ¿Están las mejores oportunidades todavía sin descubrir?: "Estamos muy satisfechos con lo logrado. Pero, efectivamente, esto ha sido navegando diez años de los más difíciles en la inversión de

nuestro estilo, como suele ser natural en un mercado muy alcista. Según nuestros cálculos, nuestro fondo internacional tiene un valor de 520, cuando su valor liquidativo es de 280. Cuando empezó el fondo (en 2015) tenía un valor potencial de 180; y ahora está en 280. Esto es lo que hacemos: incrementar el valor del fondo. Y nuestras valoraciones son conservadoras, por lo que no tengo dudas de que alcanzaremos esas cifras". ¿Es el momento del value?: "En cualquier mercado, hay cientos de oportunidades. También este año, tenemos alguna compañía que desde principios de año ha multiplicado por seis (y ya la hemos vendido) y estamos reinvirtiendo en una compañía que ha caído un 80% en los últimos tres años. Estamos muy convencidos de que nuestra cartera es una grandísima oportunidad de inversión: le calculamos un 80% de potencial de revalorización, siendo conservadores. Pero el mercado es otra cosa, porque sigue en máximos. Hay muy pocas oportunidades para el ahorro ahora mismo. La renta fija siempre ha sido una inversión que, en el mejor de los casos, te empata con la inflación. Ahora mismo, el S&P 500 está a 38 veces beneficio normalizado; pero nuestra cartera está a 7-8 veces beneficios".