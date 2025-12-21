Los empresarios estallan contra el absentismo ante un agujero de hasta 81.600 millones

Uno de los grandes problemas que lastran la actividad económica y la productividad de las empresas es el absentismo, especialmente en un país como España, que se sitúa a la cabeza de la UE en relación con el número de personas que cada día faltan a su puesto de trabajo. De hecho, como hemos explicado en Libre Mercado, según las estimaciones de la Fundación Civismo, este fenómeno seguirá una tendencia al alza en los próximos años.

Este es un problema que también ha denunciado recientemente el Círculo de Empresarios, que propone alcanzar un acuerdo nacional contra el absentismo. En este sentido, desde la organización sostienen que "el absentismo no ha crecido necesariamente por un problema de salud, sino que también es un problema de gestión, del marco normativo y de ética del trabajo".

Acuerdo contra el absentismo

Los niveles de absentismo laboral que padece España suponen una amenaza para las cuentas públicas del Estado, los trabajadores y las empresas, además de un factor de tensión para el sistema sanitario. Así se desprende de un comunicado publicado por el Círculo de Empresarios en el que proponen alcanzar un acuerdo nacional contra el absentismo.

Precisamente por este motivo, desde el Círculo de Empresarios denuncian que el absentismo es una de las principales preocupaciones de las empresas. Así, detallan que "este fenómeno se explica fundamentalmente por el aumento de las ausencias con motivo de enfermedad, accidente o incapacidad temporal" e inciden en que, tras la pandemia, se ha producido un incremento "alarmante" del número de personas que no acuden a su puesto de trabajo.

De este modo, desde la organización denuncian que sólo en el año 2023 se perdieron más de 368 millones de días de trabajo como consecuencia del absentismo, lo cual supuso un incremento del 52% con respecto al año 2018. Así, alertan de que "este auge puede poner contra las cuerdas a nuestro sistema sanitario y, por sus implicaciones para la economía, también nuestro modelo de Estado de Bienestar".

Círculo de Empresarios

Así las cosas, empleando datos ofrecidos por el INE, los empresarios añaden además que el porcentaje de ocupados que se ausentaron de sus respectivos puestos se ha incrementado en casi 2% entre 2019 y 2025, alcanzando una ratio de casi el 5% sobre el total en el tercer trimestre de este año. Si analizamos estas cifras en términos de horas de trabajo, vemos que en este período el número de horas perdidas ha aumentado un 1,8% debido a que, de media, cada día faltan 1,2 millones de trabajadores.

De hecho, tal y como exponen los empresarios, si comparamos los niveles de absentismo que se registran en España con los del resto de países de nuestro entorno, vemos que en 2024 la tasa de absentismo española fue la tercera más alta, superada únicamente por Noruega y Finlandia. En este contexto, desde el Círculo de Empresarios proponen un acuerdo nacional que "involucre a todas las organizaciones empresariales, sindicales y sociales que intervengan en este fenómeno y, por supuesto, el propio Estado".

Coste del absentismo

Con todo, es evidente que el incremento del absentismo supone un importante coste para la economía española en su conjunto, pues afecta tanto a las empresas como a las familias e, incluso, al Estado. Al respecto, desde el Círculo de Empresarios sostienen que estas ausencias "reducen los ingresos de los hogares, puesto que las prestaciones son inferiores al salario".

Los empresarios destacan, además, que "las ausencias inesperadas interrumpen la actividad empresarial, impidiendo a las empresas generar ingresos". Consideran al mismo tiempo que el absentismo "obliga a muchas empresas a contratar personal de sustitución o extender los horarios de otros empleados", unos sobrecostes que se suman al conjunto de costes laborales a los que tienen que hacer frente las empresas.

Por otra parte, en su informe, los empresarios subrayan también que el absentismo merma la productividad en la medida en que "en muchos casos, los trabajadores sustitutos tendrán una productividad menor, lo que puede repercutir negativamente en la calidad de los servicios de las empresas". De este modo, añaden también que este problema "incrementa el gasto en prestaciones de la Administración, que asume una parte importante del coste de los trabajadores ausentes".

Pero ¿cuál es, concretamente, el impacto económico el absentismo? De acuerdo con las estimaciones presentadas por el Círculo de Empresarios, este problema supone un impacto valorado entre el 3% y el 5,4% del PIB. Dicho de otro modo, en función de si se consideran los datos de forma más o menos agregada, incluyendo entre las pérdidas económicas también la producción no realizadas y el valor añadido perdido como consecuencia del absentismo, las ausencias suponen entre 47.500 millones y 81.600 millones de euros.