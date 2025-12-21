Los 10 países más visitados del mundo
Idealista acaba de publicar un ranking en el que detalla cuáles son los países más visitados del mundo.
1 / 10
10. Reino Unido
Cada año llegan 39,4 millones de turistas a Reino Unido.
2 / 10
9. Alemania
Alemania recibe 39,6 millones de visitantes cada año.
3 / 10
8. Tailandia
Tailandia recibe a unos 39,8 millones de turistas cada año.
4 / 10
7. México
México recibe a aproximadamente 45 millones de visitantes.
5 / 10
6. Turquía
Unos 51,2 millones de turistas llegan cada año a Turquía.
6 / 10
5. Italia
Italia recibe cerca de 64,5 millones de turistas cada año.
7 / 10
4. China
China recibe unos 65,7 millones de turistas cada año.
8 / 10
3. Estados Unidos
Cada año llegan 79,3 millones de turistas a EEUU.
9 / 10
2. España
Nuestro país recibe unos 83,7 millones de visitantes.
10 / 10
1. Francia
Francia es el país más visitado con cerca de 89,4 millones de turistas cada año.