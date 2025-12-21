Menú
Los 10 países más visitados del mundo

Idealista acaba de publicar un ranking en el que detalla cuáles son los países más visitados del mundo.

Cada año llegan 39,4 millones de turistas a Reino Unido.

Alemania recibe 39,6 millones de visitantes cada año.

Tailandia recibe a unos 39,8 millones de turistas cada año.

México recibe a aproximadamente 45 millones de visitantes.

Unos 51,2 millones de turistas llegan cada año a Turquía.

Italia recibe cerca de 64,5 millones de turistas cada año. 

China recibe unos 65,7 millones de turistas cada año.

Cada año llegan 79,3 millones de turistas a EEUU.

Nuestro país recibe unos 83,7 millones de visitantes.

Francia es el país más visitado con cerca de 89,4 millones de turistas cada año.

