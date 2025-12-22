El debate definitivo sobre la baliza V16: Con Mario Arnaldo y Juan Francisco Calero

A pocos días de que entre en vigor la obligación de llevar la polémica baliza V16 conectada en todos los vehículos, el programa de esRadio Libre Mercado Con Ánimo de Lucro ha organizado un debate entre dos de las personas que más y mejor conocen todo lo que rodea a la polémica baliza: el periodista especializado en motor y director editorial de Carwow, Juan Francisco Calero y el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo. Dos especialistas que mantienen posiciones opuestas en este asunto.

El periodista especializado en motor Juan Francisco Calero ha advertido en esRadio de los fallos técnicos, operativos y de mercado que rodean al nuevo dispositivo. Durante el programa Con Ánimo de Lucro, Calero explicó que muchas de las balizas que ya están a la venta no garantizan su conectividad, no pueden comprobarse y, en algunos casos, han perdido la homologación aunque se sigan distribuyendo como válidas.

"No sabes si funciona y no puedes comprobarlo"

Calero explicó que, a diferencia de otros dispositivos electrónicos, la baliza V16 no tiene modo test ni ningún sistema que permita al usuario comprobar si está conectada o funcionando correctamente. "No sabes si emite señal. No hay forma de verificarlo", denunció.

El mítico periodista especializado en motor hizo estas reflexiones en el marco de un gran debate con Mario Arnaldo en Con Ánimo de Lucro, programa económico de esRadio. Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, se mostraba abiertamente a favor de la baliza, frente a los argumentos contrarios de Calero.

Además, recordó que la señal no va directamente a la DGT, sino que pasa por los servidores de cada fabricante, lo que genera una gran dependencia de empresas privadas. "Si el servidor cae o el fabricante cierra, la baliza deja de estar conectada", advirtió.

Un mercado descontrolado y sin transparencia

Durante el programa, Calero criticó que hay decenas de modelos en el mercado, muchos de ellos importados, que se venden como conectados y homologados sin cumplir ya con los requisitos oficiales. "Se están vendiendo balizas que ya no están autorizadas y el consumidor no lo sabe", alertó.

También puso en duda la eficacia real de algunas balizas debido a los márgenes tan amplios de luminosidad permitidos por la normativa, que van desde 40 hasta 700 candelas. Según explicó, esto significa que dos modelos distintos pueden tener un comportamiento radicalmente diferente en carretera.

A pesar de que la baliza V16 será obligatoria desde el 1 de enero de 2026, Calero insistió en que ni su eficacia ni su conectividad están garantizadas en todos los casos. Denunció que se ha lanzado una campaña de implantación sin resolver los fallos estructurales del producto, y que el usuario medio no tiene herramientas para comprobar si su baliza cumple o no la norma.

Mario Arnaldo defiende la baliza

Por su parte, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha defendido abiertamente la nueva baliza V16. Entre las virtudes que justifican su implantación, según Arnaldo, es que sustituye a los triángulos, y evita así que "deambulemos por la calzada" con los riesgos de accidente que esto entraña.

"No siempre basta con colocar la baliza"

Arnaldo explicó que el objetivo de la baliza es evitar que el conductor se baje del vehículo, reducir el riesgo de atropello y mejorar la visibilidad en caso de avería o accidente. También recordó que hay condiciones de la vía donde la baliza no garantiza visibilidad suficiente, por lo que el triángulo sigue siendo útil como refuerzo.

"El sentido común debe imponerse. Si no te ven a tiempo, hay que señalizar antes", afirmó, defendiendo que la legislación debe contemplar estos casos sin dejarlo a la interpretación individual del conductor.

Más seguridad aunque con margen para mejorar

Aunque respaldó la implantación de la baliza conectada, Arnaldo matizó que su eficacia depende de múltiples factores: desde la luminosidad del dispositivo, hasta la ubicación del vehículo, o la cobertura de red en la zona.

Sobre la conectividad, reconoció que puede haber puntos sin señal, igual que ocurre con los teléfonos móviles, y que es responsabilidad del fabricante garantizar que el sistema funcione durante 12 años. También pidió a la DGT más transparencia para que los conductores sepan si su baliza está homologada y correctamente conectada.

Normativa "ambigua" y poco informativa

Arnaldo lamentó que la DGT no haya lanzado una campaña clara ni haya definido con precisión los casos en los que el triángulo sigue siendo recomendable. "No se ha explicado bien al conductor qué hacer si hay baja visibilidad, si el coche está volcado o si está en un punto ciego de la vía", apuntó.

En cualquier caso, defendió la implantación de la baliza frente a la oposición frontal de Calero, por cuanto resuelve una demanda histórica de Automovilistas Europeos Asociados, conseguir sustituir los triángulos que hacen que los usuarios tengan que desplazarse por la calzada con los riesgos que eso entraña.

En lo que sí que coincidieron Calero y Arnaldo fue en los errores de gestión y comunicación de la Dirección General de Tráfico en todo lo que rodea a la famosa Baliza.