España es el tercer país de la Unión Europea donde más sube la vivienda en comparación con los salarios

Una de las mayores preocupaciones de los españoles sigue siendo el precio de la vivienda, y no es para menos. Son ya varios años en los que el precio de la vivienda, ya sea para comprar o para alquilar, no para de crecer en nuestro país, haciendo cada vez más difícil la emancipación para los jóvenes o el pago del alquiler para cualquier ciudadano.

Ante esta situación, hay quienes quieren quitar algo de hierro al asunto tratando de hacer ver que esto es un problema que afecta no sólo a España, sino al resto de la Unión Europea, de manera que esta problemática no se debería (en parte) a las políticas que el Gobierno de España aplica en materia de vivienda, sino que sería un problema estructural en el conjunto de la Unión Europea.

Siendo cierto que los precios de la vivienda han aumentado en toda Europa, no es verdad que en todos los países tengan el mismo problema para acceder a la vivienda que en el nuestro. De hecho, España es uno de los países donde los precios de la vivienda han crecido más que el salario promedio entre los años 2015 y 2024.

En España los precios han crecido el doble que en la Unión Europea

En el siguiente gráfico, elaborado por el ingeniero industrial y divulgador Jon González (@jongonzlz) en base a datos de Eurostat, podemos ver cómo ha evolucionado el precio de la vivienda en el conjunto de la Unión Europea en comparación con el salario promedio de cada país entre 2015 y 2024:

Si tomamos el crecimiento del precio de la vivienda en términos nominales en países cuyo crecimiento de los salarios estos últimos 10 años ha sido tan dispar, incluso con divisas distintas, efectivamente da la sensación de que todo está disparado. Si deflactas con los salarios: — Jon González (@Jongonzlz) December 18, 2025

Como se puede ver en el gráfico, entre los años 2015 y 2024 el precio de la vivienda en España ha crecido un 29,2% más que el salario promedio. Este crecimiento en nuestro país es prácticamente el doble que en la Unión Europea (+15,2%). Sólo hay dos países que estén peor que España en este sentido, que son Portugal (+49,5%) e Irlanda (+34,2%).

Haciendo una lectura más profunda del gráfico, vemos que hay países donde incluso el salario promedio ha crecido más que el precio de la vivienda, como es el caso de Bulgaria (-9,9%), Italia (-3,1%), Chipre (-15,6%), Lituania (-13%), Rumanía (-53,5%) y Finlandia (-16,9%). Países como Francia (+3,4%) o Alemania (+10%) también salen más favorecidos que la media de la Unión Europea.

Las políticas de Sánchez han empeorado la situación

Otra cuestión que se puede apreciar en el gráfico es la tendencia de los últimos años, ya que mientras en la media de la Unión Europea los precios han caído, en nuestro país el precio de la vivienda en comparación con el salario promedio ha seguido creciendo, una prueba clara del desastre de políticas como la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En resumidas cuentas, si bien es cierto que en la Unión Europea el precio de la vivienda en comparación con el salario promedio ha crecido entre 2015 y 2024, esta subida es mucho mayor en el caso de países como Portugal, Irlanda y España, algo que no puede ser culpa de las políticas europeas sino más bien de las medidas que se han tomado en cada país en relación con la vivienda.