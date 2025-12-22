Los secretos de la inversión en minas con Amadeu Bonet: ¿se puede multiplicar por 5 en menos de un año?

El inversor y divulgador financiero Amadeu Bonet, autor del podcast Charlando de Minas, cuenta en Con Ánimo de Lucro los secretos de un sector muy especializado y que requiere de buenas dosis de conocimiento: la inversión en minas.

En Con Ánimo de Lucro, Bonet cuenta sus nuevos proyectos, además del podcast Charlando de Minas, acaba de estrenar una suscripción titulada Truth Below Grownd con la vocación de acercar un mundo apasionante dentro de las tendencias de inversión que permite acceder a pingües beneficios, pero es necesario un análisis fundamental exhaustivo de los activos en los que se invierte